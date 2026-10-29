宏福苑大火168死｜誤殺詐騙案押後訊　家屬同意體制須改革

大埔宏福苑於去年底發生大火，造成逾百人罹難，數千居民受災。警方及廉署聯合調查後，以「誤殺」及「串謀詐騙」等共25罪，起訴大維修工程顧問「鴻毅建築師有限公司」和總承建商「宏業建築工程有限公司」公司董事等7人。案件（WKCC2701、2702/2026）今（29日）在西九龍裁判法院再提堂。總裁判官蘇惠德應控方申請，把案件押後至明年1月14日再訊。



有宏福苑災民到庭旁聽，其中失去妻子的葉先生稱，他知道今天政府公布大火調查報告，葉稱他仍未閱讀相關報告，但同意體制須改革。



葉生(左二)有到庭旁聽，他在庭外稱，知道今天政府剛發表有關大火的調查報告，並同意體制須改革。(陳蓉攝)

在事故中失去妻子的葉先生今有到場旁聽，就剛發表的大火報告，葉回應指，仍未閱讀相關報告，惟現時並非「討價還價嘅最低消費」。被問及是否對報告感不滿，葉指：「咁又唔係好不滿嘅。」他稱現時僅初步了解該報告，但同意體制須改革，而非僅修補條文漏洞。

其中兩名被告：「宏業」董事侯華建（左一），及顧問公司「鴻毅」董事黃俠然（左二）開會。（宏福苑居民交流群組Facebook）

負責宏福苑工程的工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」早前已被頒令清盤。（蔡正邦攝）

次被告侯華建被控串謀訛騙等罪名，他准以100萬現金及人事擔保外出。(梁鵬威攝)

鴻毅並無代表出席

9名被告：黃俠然（40歲，鴻毅董事）、侯華建（54歲，宏業董事）、何建業（52歲，宏業時任董事）、吳躍（44歲，宏業時任董事兼註冊檢測員）、洪國偉（60歲，商人，黃的朋友）、鍾素芬（41歲，銀行職員，黃的妻子）、李敏（33歲，鴻毅的助理經理）；涉案兩間公司為鴻毅建築師有限公司及宏業建築工程有限公司。9名被告被控串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正等20罪。

另有5項誤殺罪，涉及5名被告：黃俠然、何建業、吳躍、鴻毅及宏業，他們被指誤殺宏福苑5座樓宇共168名死者。鴻毅今天並無代表出席。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

鴻毅已被頒令清盤

控方指，鴻毅早前遭高等法院頒令清盤，現已有臨時清盤人，高院亦批准可繼續檢控。控方申請押後案件至1月14日，以待索取法律意見，檢視是否需要新增或修訂控罪；警方亦需要再進一步調查及索取專家意見，目標下次提訊時完成上述程序。

蘇官指沒代表出席可視作不認罪

蘇官問首被告黃俠然，是否不打算授權代表鴻毅。黃表示，現已有臨時清盤人處理，是否亦可交由對方作安排。惟官指，清盤人不會在本案代表鴻毅，黃表示需要再索取法律意見。官強調，沒有代表出席可視為不認罪，但可能需花費更多公帑及法庭時間。