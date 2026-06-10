宏福苑大火案　鴻毅宏業董事等被控5項誤殺罪　附168死者全名單

大埔宏福苑於去年底發生大火，造成逾百人罹難，數千居民受災。政府全面調查大火成因後，懷疑該屋苑的大維修工程涉及貪污等。警方及廉署今（10日）以「誤殺罪」及「洗黑錢」等共25罪，起訴兩間公司及7名人士，包括負責維修工程的顧問公司、總承建商、公司董事及檢驗人員等。其中2名董事及1男等3人及兩間公司，共被控5項誤殺罪，控罪於亦首次披露168名死者的身份。



案件今午（10日）在西九龍裁判法院提堂。總裁判官蘇惠德應控方申請，把案件押後至9月2日再訊，以待進一步調查。法庭只准兩名不涉誤殺的男女被告保釋。



5名被告包括3名男子及兩間公司

5名被告被控誤殺的被告，包括3名男被告：何建業，52歲；吳躍，44歲；及黃俠然，40歲；及兩間公司：宏業建築工有限公司，及鴻毅建築師有限公司。何為宏業董事，黃是鴻毅董事，吳為鴻毅的註冊檢驗員，他們共被控5項誤殺罪，指他們於2025年11月26日至12月3日，誤殺168名人士。

另案並涉4名被告，包括：侯建華，及洪國偉、鍾素芬、李敏，被控洗黑錢等其他罪名。全部7名被告，只有侯建華及鍾素芬准保釋，兩人均不涉誤殺罪。

被告侯華健（持咪者），是宏業建築工程公司董事。（資料圖片／陳萃屏攝）

被告黃俠然（右四），宏福苑工程顧問「鴻毅」董事。（宏福苑法團影片截圖）

警方在火災翌日，警方已即拘捕宏業建築的三名負責人。（資料圖片／馬耀文攝）

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

控罪書首次披露全部168名死者的名單

第一項誤殺罪涉81名死者

他們於2025年11月26日至12月3日死亡：賴志光、陳柱楷、朱卓權、鄭玉池、鄭崔永秀、黃寶營、蘇永權、杜元泉、蔡文英、劉美金、吳惠珍、梁勵青、林湘、葉嘉莉、劉秀賢、鄧淑萍、薛愛華、楊統英、紀麗明、吳環好、NOVITA、蘇兆雄、何梓甄、李房有、林芳、羅瑞先、蘇偉勳、張美芬、姚永濃、李國偉、鄭桂香、YASMIATI、麥慧蘭、王秀云、譚惠萍、DINA-MARTIANA、DARWATI、何華星、李堅玉、陳良本、高錦嫦、蘇恩曄、曾玉薇、練志輝、張大彬、劉軟綿、劉定嘉、成淑清、余素英、廖秀芳、吳垣志、洪偉香、蔡麗萍、蔡永德、楊淑𡖖、蔡雪珍、鍾勤好、譚麗媚、鍾少琼、鍾秀珍、區耀輝、吳金霞，羅美英、莊兆基、黃惠貞、SRI-WAHYUNI、黃杏妹、潘桂芳、WIDYANA DESY、陳德新、曾月愛、韓潔玲、陳錦强、鄧慧賢、高美玲、李官華、老英、梁錫豪、黃秀惠、陳寶燈、李麗珠。

第二項誤殺罪涉82名死者

他們於2025年11月26日至12月3日死亡：劉春叶、陳耀基、莫淦林、梁碧施、劉文光、譚潤嫦、譚康松、SITI-KHOTIMAH、許巧玉、胡耀輝、李泉章、繆少琼、黎錦雄、石桂芳、黎凱琪、白瑞蓮、鄧欣彤、鄧達兒、梁蘇妹、曾蕙嫻、李欣穎，、李俊民、葉碧兒、ERAWATI、李薛明、曾麗馨、麥露恩、盧卓明、甘潔瑩、黃仁藻、吳玉珍、冼麗芬、文浩輝、王薇薇、周永光、歐潔貞、呂建章、蔣炳垣、蔣詠琴、鄭煦翹、ESTEBAN MARYAN PASCUAL、卓世俸、周小娟、莫家寶、鄧淑貞、張芯悅、張琝浠、陳海慧、郭慧欣、黃麗娟、阮少祥、李峰、鍾燕華、曾麗華、湯艷芳、潘儉雅、毛雪蓮、黃錦華、SITI-FATONAH、區月英、蔡尚謙、江景鈿、任婷、任娟、李炳威、趙月娥，、黃嘉星、陳曼玲、梁賢樺、鄧玉萍、楊麗嬋、黎乃月、譚海成、張碧娟、何淑芬、王思懿、張小玲、葉麗文、葉桃、任伴馨、藍新娥、何偉豪（消防員）。

其餘3罪各涉1至2名死者

第三項誤殺罪涉2名死者：楊煥英、洪敬量，他們於2025年11月27日死亡。

第四項誤殺罪涉2名死者：李麗雯、何美寶，他們於2025年11月26及27日死亡。

第五項誤殺罪涉1名死者陳漢標，他於2025年11月26至27日死亡。

案件編號：WKCC 2702/2026