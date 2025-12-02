宏福苑大火災｜警再拘兩男涉誤殺　大判、搭棚公司等累計15人落網

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，已造成大量傷亡，警方今午（12月2日）見記者交代最新拘捕情況，指已就案件拘捕15人，包括宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司，和二判棚架及外牆維修公司人員，涉嫌誤殺。警方不排除有更多人被捕。



12月1日，警務處新界北總區指揮官林敏嫻就大埔宏福苑五級大火交代最新調查進度。（左朗星攝）

被捕15人包括14男1女，年齡介乎40至77歲。翻查資料，警方截至昨日已12男1女是較早時被捕，即由昨日至今日，再多兩名男子被捕。警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，部分被捕人已獲准保釋，其餘仍正被扣查。

警方昨日與廉政專員胡英明交代調查進度時，胡英明表示，調查顯示有涉案者從一間本地供應商，每卷54元買了2,300卷、約7.5萬平方米未達阻燃標準的棚架防護網，替換於今年7月颱風襲港期間受破壞的防護網，新購入的未達阻燃標準防護網，面積足夠包覆宏福苑8棟大廈。

12月1日，廉政專員胡英明在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

胡英明續稱，至10月時中環發生一宗涉及棚架防護網的火警，涉案者為應付當局抽查，從同一間本地供應商以每卷100元，購買115卷、約3,700平方米達到阻燃標準的防護網，安裝在每棟樓宇的「棚腳」，成功通過檢測。

廉政公署經調查後，截至昨日就宏福苑可能涉及的貪污合共拘捕12人，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭。警方則由新界北總區重案組繼續調查案件，呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電5566 0087與調查人員聯絡。廉署及警方已開始與律政司檢視現時所得證據，考慮是否有足夠證據檢控涉案者。

▼大埔宏福苑五級火▼



大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。（香港01製圖）