宏福苑調查｜陳國基領督導委員會落實報告建議　設特遣組打擊圍標

政府今日（29日）公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告，提出多項改革，其中一項將由政務司司長陳國基領導督導委員會，逐一檢視並督導落實報告建議，亦會建立跨部門中央數據系統，讓各部門互相分享巡查、違規、處分及定罪的記錄，協助跨部門預警及監察。另外，政府會成立由保安局局長鄧炳強統籌的打擊樓宇維修圍標的聯合特遣組，主動出擊，展開聯合調查和執法行動等。



(左二)特首李家超召開記者會交代宏福苑火災獨委會調查報告。(黃寶瑩攝)

政務司司長陳國基表示，會按報告建議，成立負責監督落實情況的督導委員會，報告提出多項具體建議，涵蓋消防安全、樓宇維修工程監督、建築物管理、防範反競爭行為等，涉及不同部門與工作，政府要逐一落實委員會建議，需有系統處理跨環節問題，仔細檢視每一步工作及進度，務求盡快推動制度完善及革新。

建立跨部門中央數據系統 助預警及監察

他又指，政府會按委員會建議成立跨部門中央數據系統，整合各部門現時各自整理的數據，讓不同部門互相分享、巡查、違規、處分及定罪的記錄，相互比對資料及風險訊息，資訊共享，讓各部門掌握更全面資訊，加強跨部門預警及監察。

例如現時屋宇署備存建築專業人士及承建商名冊，消防處管有消防裝置承辦商的數據庫，勞工處有地盤禁煙及職安健相關安全及檢控記錄，現時相關部門各自運作，無完整資訊分享機制。

即若有承辦商不斷違規，被一個政府部門檢控及定罪，但其他部門可能不知情，繼續為承辦商續牌及批合約，建立有關系統有助整合不同部門的資料，亦有助即將成立的樓宇維修支援及服務局，查核承辦商或投標者的整體記錄，同時協助更新「預審名單」等。

政府會建立跨部門中央數據系統，讓各部門互相分享巡查、違規、處分及定罪記錄。(資料圖片)

建立監察樓宇維修工程相關投訴系統

除部門之間就巡查違規、處分及定罪紀錄的互通分享外，政府決心改革投訴機制，會建立一套監察樓宇維修工程相關投訴的系統，整理分析不同部門投訴，並會上載至中央數據系統，利用AI分析，並監督處理投訴的進展及結果，確保及時妥善跟進。

系統亦會識別重複出現的地點、公司、人物，儘早識別風險隱患，例如會分析某個承辦商組合是否特別多被投訴，又或不同部門都收到同一工程中不同類型的投訴。系統歸納分析後，會標示較高風險的地點、承辦商或相關人士，及早識別可能出現的系統性、廣泛性問題，從而制定解決方案。

保安局局長鄧炳強負責統籌打擊樓宇維修圍標的聯合特遣組。(黃寶瑩攝)

特遣組打擊圍標 主動出擊調查

保安局亦提出多項重點措施，當中針對嚴打圍標部份，會成立由保安局局長鄧炳強統籌的打擊樓宇維修圍標的聯合特遣組，成員包括警方有組織罪案及三合會調查科代表，以及廉署、競委會，特遣隊會主動出擊，展開聯合調查、執法行動，加強情報收集及交流。

他指，特遣隊會用好未來新訂立的圍標刑事罪行法例，有關罪行亦會納入有組織及嚴重罪行條例的指明罪行，執法部門可傳召嫌疑人問話、要求提交資料或物料、凍結資產、沒收犯罪所得。法庭亦可就罪行對社會造成的損害等，大幅上調刑罰。