宏福苑報告｜結語：1984戶居民人生短短一個下午歷翻天覆地改變

大埔宏福苑獨立委員會調查報告在周四（29日）公開。委員會在結語中提到，宏福苑大火是香港史上傷亡最慘重的火災之一，令1984戶的居民的人生在短短一個下午經歷翻天覆地的改變。

報告為火災留下正式紀錄，為火災當日的事發經過及大火成因提供答案。委員會指，市民大眾有權知道，一項耗資數以億元的樓宇維修工程，何以最終會導致168人不幸罹難、1984戶家園盡毀。最後列出死難者名單，向168名罹難者致哀，願逝者安息，生者堅強。



【大埔宏福苑火災・專頁】

宏福苑獨立委員會調查報告。（黄寶瑩攝）

罹難者家屬聽至親遭遇 悲憤交加

過去數月的研訊過程，對許多人而言無疑是一段沉痛的歷程。對罹難者家屬和倖存者而言，他們聽到了慘劇當日的事發經過及至親的遭遇；在悲憤交加中，得悉導致他們至親之逝、 家園之毀的責任誰屬；對涉事的承建商／承辦商而言，他們必須面對嚴厲控訴，解釋為何容許慘劇發生；對各規管部門而言，他們必須回應嚴肅質問，交代為何未能防範火災的發生或避免重大傷亡。

委員會指，這場火災慘劇令許多人面對人生巨變。對1984戶流離失所的居民及其家人而言，他們的人生在短短一個下午經歷翻天覆地的改變。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（梁鵬威攝）

報告為大火留正式紀錄

宏福苑大火是香港史上傷亡最慘重的火災之一。報告為這場火災留下正式紀錄。儘管公開研訊有其局限，委員會仍冀盼本報告能為火災當日的事發經過及大火成因 ，提供答案。委員會指， 市民大眾有權知道， 一項耗資數以億元的樓宇維修工程，何以最終會導致168人不幸罹難、1984戶家園盡毀。

委員會指，研訊為釐清責任承擔、推行改革和追究法律責任等後續工作奠定基礎。這些跟進工作對於撫平社會創傷、走出慘劇陰霾，至關重要。

這場慘劇帶來沉痛教訓，必須正視問題，方能建設更安全的家園。委員會稱，對逝者最適切的告慰，必須化為對生者的保護。 這莫過於痛定思痛，銘記宏福苑大火的教訓，並馬上採取相應行動，堵塞樓宇維修和消防安全的制度漏洞，防止慘劇重演。

2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

罹難者名單納入正式紀錄

委員會最後再次向火災中168名罹難者致哀， 包括殉職消防員何偉豪。罹難者名單應納入委員會的正式紀錄。

我們敬表追思，願逝者安息，生者堅強。 就大埔宏福苑火災成立的 獨立委員會報告

2025年11月27日，宏福苑大火第二日仍未救熄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

【大埔宏福苑火災・專頁】