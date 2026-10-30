宏福苑｜屋宇署被報告點名批評　甯漢豪認有思考過辭職｜直播

大埔宏福苑火災調查報告周四（29日）出爐，特區政府今日（30日）舉行專題記者會進一步闡述改革措施，在「改革樓宇維修監管制度和支援服務」一節，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸、發展局局長甯漢豪負責闡述。《香港01》直播。



特區政府今早（30日）舉行專題記者會進一步闡述改革措施，在「改革樓宇維修監管制度和支援服務」一節，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸一開首發言，即代表政府向廣大市民致歉，發展局局長甯漢豪亦向公眾致歉。

甯漢指，將成立的樓宇維修支援及服務局為自負盈虧機構，會為業主提供收費服務，政府已為此預留3億元，當中1億為起動資金，另外2億為有需要的業主提供費用的寛減。她續稱，上述服務收費尚未敲定，惟由於服務涉代辦、招標、監管等，預計成本要數千元。

她續指，雖然今天招標妥的收費為數百元的，但服務為政府高度補貼，由50%至95%，未來希望費用的寛減能聚焦在最有需要的人，會聚焦在差餉物業估值低的樓宇。至於三無大廈，政府會研究如何做好代辦服務。她強調，這些較現時更有深度、寛度的服務，成本定會較現時高，但冀業主所得的服務物有所值，長遠所付維修工程費用合情合理。

她又提到近期社會關注鋼根、混凝土是否合規的情況，政府將推出要求，規定每個地盤需以相片及錄像紀錄，拍下在灌注混凝土前的鋼根配置情況，全數提交屋宇署，署方會作抽查。同時在灌注混凝土後，亦需要再拍一次，並妥託獨立實驗所抽驗，報告亦需要交給署方。屋宇署將與業界作進一步講解。

甯漢豪表示，冀年底前成本「樓宇維修支援及服務局」，明年初指派驗樓顧問，首季內為可進入工程項目進行招標及評標。至於建築物條例冀今個月稍後向立法會交代，期望明年獲通過以在首季可啟動。

黃偉綸則表示，房屋局會成立公營房屋樓宇管制組，下月內可完成相關工作。

問及黃偉綸要署任房屋局局長到何時，他表示署任安排為開放式，個人而言「長得、短都得」，並無終止期限。至於會否尋找合適人選，他稱要視乎行政長官考慮，但今屆政府任期餘下的時間不多，能否找到人選接任亦為挑戰。

問到屋宇署被報告點名有否考慮到請辭，甯漢豪指，特首李家超數月前曾比喻自己為船長，她認為自己是航行中的船員，不是講個人考慮的意願，而是按船長要求做事。她承認自己有思考過辭職，說：「有思考過，但有時唔係一個個人意願嘅問題。」她強調自己有責任做好個人的工作。

問到為何前房屋局局長何永賢昨日沒有與其他官員一同鞠躬道歉，黃偉綸指由昨天開始房屋局已由自己接手署任，又着記者查看何永賢昨日發出的聲明。

至於作為何永賢的上司，黃偉綸為何沒有考慮與對方一同辭職，他表示特首李家超昨日表明兩個清晰的指令，第一是要求大家留在現有的崗位，第二是不要令同類事情再發生。他認為行政長官已向公眾清晰解釋，自己支持其決定。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（資料圖片/梁鵬威攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。特首李家超率領7名官員就宏福苑事件鞠躬道歉，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（資料圖片/黄寶瑩攝）

【大埔宏福苑火災・專頁】

特首李家超周四下午（29日）在記者會中表示，將會就樓宇維修推行全面改革，當中包括成立樓宇維修支援及服務局、改革屋宇署架構、建立中央數據系統並改革投訴機制，並成立監導委員會確保落實工作。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）