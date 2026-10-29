宏福苑有居民問為何只何永賢請辭　遺屬：一局長擔其他部門責任？

政府今日（29日）公布獨立委員會宏福苑火災調查報告，特首李家超和多名官員於記者會向全港市民鞠躬道歉。有宏福苑居民看畢記者會後表示，不滿只有房屋局局長何永賢請辭，認為報告中被點名的涉事決策局官員都應政治問責。



政府今日（29日）公布獨立委員會宏福苑火災調查報告，特首李家超和多名官員於記者會向全港市民鞠躬道歉。一眾宏福苑居民看畢記者會後表示，不滿只有房屋局局長何永賢請辭。（林子慰攝）

在大火中喪妻的宏泰閣居民葉家駒表示，聽證會中點名4個決策局有問題，不理解為何只有何永賢政治問責：「點解會淨係處理一個局長？政府係咪覺得其他涉事部門系冇事？點解唔去懲處佢，係咪一個局長落台就可以負責嗮其他幾個部門出既錯？」

葉認為，每一個決策局都應為監管不力負責，「既然特首認為何永賢需要為宏福苑大火嘅政治缺失負責，咁其他3個決策局嘅局長應該都係相同對待，咁先至可以俾我哋睇到政府嘅決心」。

宏泰閣居民葉先生表示，聽證會中點名4個決策局有問題，不接受只有何永賢被政治問責。（林子慰攝）

李家超率7官員就宏福苑事件鞠躬道歉。（黄寶瑩攝）

另一宏福苑居民何女士認為，「佢（何永賢）今日應該自己企出黎同大家講對唔住，交代番件事」。另外，她認為當局應在出事第二日後即刻道歉，不接受當局解釋稱時隔一年才道歉因需先拘捕疑犯。

盼行政問責公平：不要只搵前線求其祭旗

政府今日亦宣布啟動部門首長責任制下的二級調查機制，預計有40至50名公務員受查。葉家駒說，「希望能做到公平調查，不要只搵前線求其做祭旗」，所有責任都是一層一層壓下來，上級亦要為下級負責。