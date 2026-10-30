宏福苑｜新管制組續用ICU班底是換湯不換藥？黃偉綸指模式已改變

大埔宏福苑火災調查報告周四（29日）出爐，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸今早（30日）聯同發展局局長甯漢豪出席記者會，進一步闡述改革房屋局及屋宇署的措施。其中房屋局下月會成立「公營房屋樓宇管制組」，取代獨立審查組（ICU），惟新管制組的300名人手，為原有的ICU人員，被指是「換湯不換藥」？黃偉綸則解釋，日後該組工作模式有改變，將以項目為基礎，當局亦會加強培訓，讓相關人員更提高警覺，相信可大幅改善工作質素。至於屋宇署亦擬於明年首季進行重組頂層架構，分管新建和現存樓宇，並設區長制。



2026年10月30日，黃偉綸聯同甯漢豪就「改革樓宇維修監管制度和支援服務」進一步闡述新措施。(梁鵬威攝)

黃偉綸聯同甯漢豪今早（30日）就「改革樓宇維修監管制度和支援服務」進一步闡述。由於現時公營房屋和私人樓宇的驗樓、工程監督，主要靠房屋局獨立審查組（ICU）及發展局轄下屋宇署監管，惟宏福苑火災調查報告，該兩個部門都被獨立委員會點名批評。

黃偉綸表示，房屋局將於下月成立「公營房屋樓宇管制組」取代ICU，將以每個公共屋邨或資助出售屋苑的維修建築工程項目為基礎，設專責團隊去統籌及綜合相關工程的監管工作，該組最初開始時約有300人手，為現有的ICU人員，短期內屋宇署會調派首長級人員到房屋局的管制組，希望進一步加強部門之間的溝通。

財政司副司長兼署任房屋局局長黃偉綸。(梁鵬威攝)

被問到續用ICU班底會否「換湯不換藥」？他則解釋，新的管制組工作模式會有改變，將以項目為主，而且新管制組會跟新的權責去做功夫，與屋宇署溝通由以往約12個月一次，加密至最少一季一次。同時，當局會透過培訓，讓相關人員更提高警覺，對有關指引有更深認識，他相信能有助大幅改善日後的工作質素。

黃偉綸續補充，儘管報告揭示政府部門的不足及缺失，但其實房屋局過往亦「做過一啲成績」，包括公屋產出量較上屆政府提升逾七成，亦推出簡樸房制度，目標2030年可取締劣質劏房。他認為要「是其是，非其非」，當做得不好時作出行政追責，而當公務員做出成績時亦希望社會能給予肯定，「只講一邊唔講另一邊嘅時候，反而失咗平衡，未必係最佳處理」。

發展局局長甯漢豪表示，政府計劃明年第一季啟動屋宇署架構重組。（梁鵬威攝）

另外，甯漢豪表示，屋宇署現分拓展部、樓宇部、強制驗樓部等，計劃明年第一季啟動屋宇署架構重組，包括在頂層設兩個處，分管新建及現存樓宇，並會設立區長制，將全港分成10區，由各區區長領導專業及技術人員，在每區執管《建築物條例》。她指各區區長必須對有關分區好熟悉，無論是區內的招牌和樓宇維修等事務，亦要擔任召集人，定期舉行跨部門會議溝通。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（資料圖片/梁鵬威攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。特首李家超率領7名官員就宏福苑事件鞠躬道歉，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（資料圖片/黄寶瑩攝）

【大埔宏福苑火災・專頁】

特首李家超周四下午（29日）在記者會中表示，將會就樓宇維修推行全面改革，當中包括成立樓宇維修支援及服務局、改革屋宇署架構、建立中央數據系統並改革投訴機制，並成立監導委員會確保落實工作。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）