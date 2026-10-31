美酒佳餚巡禮攤位仍有一級地台　部分首設斜道　輪椅者感參與度增

以輪椅代步的樂延協進社外務副主席蘇永通是盛事常客，香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine）是他近年均會參與的盛事之一。今年的Wine & Dine於周四（29日）開鑼，他與記者一同到場，並以用家角度親身體驗場內的無障礙設施及安排。



一輪體驗過後，蘇永通說，大部分攤位仍設於平台上，一級之隔令他難以靠近，但場內部分設施較去年進步，例如部分攤位首設斜道，讓他可走近，其自評參與度也由去年的三成增至七成。與此同時，他指場內設施仍有進步空間，例如場內四款不同高度的桌子，卻沒有一款適合輪椅人士使用；場內電線槽蓋有斜有平坦，輪椅路過較斜的電線槽蓋時會顛簸，若拿着酒杯，杯中物隨時濺出。



陪伴蘇永通及記者到訪Wine & Dine的香港復康會研究及倡議中心項目經理（倡議）梁穎嫻表示，欣賞旅發局今年改善不少，但多處的無障礙設施未有統一，反映現時欠缺一個無障礙標準讓活動主辦方跟從。她指，港府力推盛事經濟，建議當局在審批「臨時公眾娛樂場所牌照」時增添對場地無障礙設施的要求，好讓主辦方知道怎樣做，提升輪椅人士的參與體驗。



以輪椅代步的樂延協進社外務副主席蘇永通是盛事常客，香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine）是他近年均會參與的盛事之一。（湯致遠攝）

蘇永通留意到場內有四款不同高度的桌子，但卻沒有一款適合輪椅人士使用，不是太高便是太矮。（湯致遠攝）

蘇永通留意到場內有四款不同高度的桌子，但卻沒有一款適合輪椅人士使用，不是太高便是太矮。（湯致遠攝）

電線槽蓋同樣有高有矮，輪椅路過較高身的電線槽蓋時會十分顛簸。（湯致遠攝）

入口欠標示 工作人員稱不想標籤 蘇永通：寧有標誌清晰點

記者與蘇永通相約於Wine & Dine場地入口外會合，隨後直擊他的入場過程。跟往年一樣，場地入口外並無任何輪椅人士入口的標誌，蘇永通唯有主動找職員求助。

蘇永通說，在夜色中尋找深色制服的職員求助並不容易，他曾詢問職員為何不增設輪椅人士入口的標誌，對方稱不想標籤輪椅人士。不過，作為輪椅人士，他說寧願有標誌，會清晰一點。

雖然找職員不易，但一旦找到，對方便會打開鐵馬讓他進入，免受排隊之苦。蘇永通認為，入場過程順利，只是購買品味券的位置有梯級，需由同行人士代勞，如獨自前來，需將信用卡交予職員，情況並不理想。

入口外完全沒有任何輪椅人士入口的標誌，蘇永通唯有主動找職員求助。（湯致遠攝）

雖然找職員不易，但一旦找到，對方便會打開鐵馬讓他進入，免受排隊之苦。（湯致遠攝）

大部分攤位仍設於平台 部分攤位首設斜道 輪椅人士喜出望外

入場後，蘇永通四處閒逛，發現大部分的攤位仍設於平台上，礙於有一級之隔，見到感興趣的攤位，例如途經波爾多葡萄酒學校的攤位，他只能在平台外叫喚攤位內的職員，請對方走近，好讓他查詢。蘇永通對情況略感無奈：「嗌得幾多吖」，所以也甚少主動接觸攤位。

直至行至以匯聚米芝蓮星級食府、高級酒店及本地人氣餐廳美食攤位作招徠的「美國運通美膳會」，他圍着平台繞了一圈，驚喜發現該處的平台首次加上斜道。蘇永通說對這類攤位素有興趣，但過去數年也因為沒設斜道，「我想消費都冇機會」，但今年有斜道，他可以逐個攤位走近了解。

「美國運通美膳會」首次加上了斜道。（湯致遠攝）

電線槽蓋有斜有平坦未統一 四款桌子高度不同無一適合輪椅人士

蘇永通使用輪椅在場內行動，不時會經過一些電線槽蓋。他說，場內的電線槽蓋有些較斜、有些較平坦，當輪椅駛過較斜的電線槽蓋時會十分顛簸，不解為何場內電線槽蓋未有統一。

蘇永通也留意到場內有四款不同高度的桌子，卻沒有一款適合輪椅人士使用，要不太高、要不太矮。參考屋宇署的《設計手冊：暢通無阻的通道》，桌面的高度建議為680至750毫米、膝部空間深度則建議為400至600毫米。

場地其中一個電線槽蓋十分平坦，蘇永通不解為何款式不統一。（湯致遠攝）

場地其中一個電線槽蓋十分平坦，蘇永通不解為何款式不統一。（湯致遠攝）

廁所終於有燈 但尚未有垃圾桶

談到今年Wine & Dine最大「加分位」，蘇永通說是流動暢通易達洗手間。他去年到訪，流動暢通易達洗手間連燈也沒有，今年起碼有照明；美中不足則是洗手間內未見垃圾桶。

至於洗手間旁的自助加水站也設於平台上，並沒設斜道，意味他未能使用這些設施加水及洗杯。

蘇永通指，去年的廁所連燈也沒有，今年起碼有照明，體驗大大提升。（湯致遠攝）

廁所旁的自助加水站沒有斜道，意味他不能加水及洗杯。（湯致遠攝）

蘇永通去年自評參與度僅三成，今年大幅上升至七成。（湯致遠攝）

復康會：設施不統一反映沒有標準 倡發牌增無障礙要求

綜合今年到訪體驗，蘇永通說，場內部分無障礙設施較去年進步，例如流動暢通易達洗手間終於有燈、部分攤位增設斜道，他能參與場內更多活動，所以今年自評參與度達七成，較去年的三成大幅上升。

香港復康會研究及倡議中心項目經理（倡議）梁穎嫻指，欣賞旅發局今年改善不少，不過仍有很多地方有改善空間，例如並非場內所有攤檔均設斜道，僅部分焦點攤位設有，反映現時沒有一個標準，讓主辦單位跟從。

她說，港府力推盛事經濟，建議當局在審批「臨時公眾娛樂場所牌照」時增添對場地無障礙設施的要求，一如該牌照會有消防標準要求，好讓主辦方知道怎樣做，提升輪椅人士的參與體驗。

「香港美酒佳餚巡禮2026」今日起一連四日在中環海濱活動空間舉行，晚上氣氛相當熱鬧，人流暢旺。（湯致遠攝）

+ 16

旅發局：正門入口通道可共用 故沒特別標示

《香港01》就蘇永通遇到的問題向旅發局查詢。旅發局回覆指，會場正門入口通道可供輪椅使用者及其他人士共用，因此沒有特別標示輪椅通道標誌。場內部分大型設施，包括「尊尚名酒區」及「美國運通美膳會」等均於梯級位置附近加設斜道，方便輪椅使用者進出；在攤位設計方面，已盡量便利不同人士靠近商品和享用服務，不少參展商亦主動安排工作人員為有需要人士提供協助。

就無障礙洗手間，旅發局說早前收到改善建議後，已立即跟進並完成更換相關設施，以確保符合無障礙要求及有需要人士的使用需要。

至於電線槽蓋高矮不一，旅發局稱已盡量降低電線槽蓋高度，並減少對主要通道的影響，同時預留適合輪椅通行的路線；場內設不同高度的桌子，是配合不同用途及參加者需要。

旅發局稱，籌備時一直致力兼顧不同參加者的需要，現場工作人員亦會按實際情況，為輪椅使用者及其他有需要人士提供適切協助，感謝參加者提出寶貴意見，並會繼續檢視及優化活動安排。