工程師向女網友索得裸照　即要脅免費性交　惟見面即被捕囚 14月

工程師在交友程式認識一名女子，並向她索得裸照後，即用裸照威脅女方提供一次免費性交，否則把照片放上「連登討論區」。女子受驚報警，她約工程師見面，警員趁機把他拘捕，並在他身上搜出安全套。



工程師今(30日)在區域法院認罪，他求情時向事主道歉，又稱對所作行為感到慚愧和無地自容，家人女友均傷心欲絕，自覺有負身邊所有人。

暫委法官香淑嫺指現時現今網絡世界無遠弗界，可想像事主的受驚程度，又指被告帶備安全套，可見他一意孤行，判他入獄14個月。



被告鍾子東，30歲，工程師，承認一項企圖以威脅手段促致他人作非法性行為罪，指他於2024年11月8日，企圖以威脅或恐嚇手段，促致女事主X作非法的性行為。

被告鍾子東在區域法院認罪被判囚14個月。(黃浩謙攝)

被告以裸照要脅一次免費性行為

案情指，被告與25歲事主X於2024年11月6日，透過交友程式「Heymandi」認識，被告向X要求援交服務，並要求X發送其照片，X向被告發了3張照片，其中一張是她用雙手遮掩乳房的裸照。被告其後用裸照要脅X免費與他發生一次性行為，否則他會在「連登討論區」發布X的裸照。

被告被捕時身上有避孕套

X感到困擾並報警求助，警方指示她約被告在祈德邨新村籃球場見面。警員待被告到場後即上前截停，被告嘗試逃跑，但在500米外被警方拘捕。被告警誡下承認犯罪，並說：「我想扑嘢，先威脅放佢啲裸體相上網，我知道錯啦。」警員亦在被告身上搜出安全套。

求情稱感慚愧及無地自容

辯方求情指，被告希望就事件向事主鄭重道歉，他對傷害到事主感到歉意，他亦因犯案感到慚愧和無地自容，其家人因事件感到傷心和失望，其女友亦感到傷心欲絕，被告自知有負身邊所有人，承諾服刑期間會善用時間反省。本案只屬單一事件，亦有違被告本性，望法庭寛大處理。

官指被告帶安全套赴約可見他一意孤行

暫委法官香淑嫺判刑時指，雖然本案不涉未成年人士，但X被人用裸照威脅，控罪亦屬嚴重，一旦裸照被放上網，在現今網絡無遠弗屆的世界中，難以完全刪去痕跡，X受驚嚇程度實不能想像，而被告帶備安全套赴約，可見他一意孤行，若非警方介入，被告將會得逞，考慮到被告無案底和認罪，終判囚14個月。