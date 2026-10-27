區議員施駿興非法性交罪成　求情指和事主性交後更甜蜜　官押後判

元朗區議員施駿興涉於16年前，與一名女童成為情侶後與其非法性交，被裁定一項「與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪」罪成，案件（DCCC907/2024）今（27日）在區域法院進行求情。



辯方指，施一直熱心服務社會，強調他對社會的貢獻，亦以區議員身份歇力為元朗居民服務，望法庭考慮到其背景及良好品格等因素予以輕判。辯方亦強調，施和事主涉案時是真心相愛的情侶，雖然施在發生性行為沒有使用安全套，但他沒有在事主體內射精，兩人在性交後甚至比過往更甜蜜。法官陳廣池聽畢陳詞，把案件押後至11月3日判刑，期間施繼續還押。



被告施駿興（現年39歲）被裁定一項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪成。控罪指，他於2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。施另被控一項涉及同一事主的非禮罪，則被裁定罪脫。

辯方求情指，本案被傳媒廣泛報道，相信被告施駿興的政治生涯已完結。(資料圖片)

妻子求情信 形容施是好丈夫

辯方求情指，施在1987年出生，現年39歲，已婚。妻子在2023年遭遇交通意外，因此未能全職工作。在其妻撰寫的求情信中，亦有提及施熱心服務市民，全心全意照顧家庭，是一名好丈夫。

施過往曾就讀平面及多媒體設計，及後投身舞台設計工作，更創辦了Ecoprops公司，為業界提供重用佈景道具的平台，為環保出一分力。此外，在疫情期間，他完成了大學遙距課程，取得了工商管理的學位。

指施2024年當選區議員後 一直歇力為元朗居民提供協助

施其後成為了立法會議員馬逢國的助理。在疫情期間，他眼見文化界遭受打擊，成功爭取把業界納入防疫基金的資助範圍。至2024年，施成功當選區議員，一直歇力為元朗居民提供協助，服務範圍涵蓋獨居老人及家居維修等。多位元朗居民曾為其撰寫感謝信。

辯方強調，施一直熱心服務社會，其團隊過往曾處理逾四千宗個案，現盡力完成餘下約140宗。此外施在被捕後仍盡忠職守，他曾在2025年成為十八鄉天后寶誕的籌委，在作供前一天仍盡責執行職務，可見他儘管處於艱難時期，仍沒有放棄服務社區。

指案件令施過往的努力毁於一旦 相信政治生涯已完結

辯方指，本案發生時施年僅23歲時，與他現時的區議員職務完全無關。施過往的付出的努力已毁於一旦，且本案被傳媒廣泛報道，相信其政治生涯亦已完結。現時他希望重新出發，照顧好太太。

辯方又稱，由施23歲時至今日，他沒有任何案底，現已因本案付出沉重代價。此外，本案與同類案件截然不同，二人在事發時是真心相愛的情侶，在性行為後，感情甚至變得更甜蜜。

求情指被告性交時沒有在X體內射精 法官回應指不代表沒有懷孕風險

此外，辯方指本案唯一的加刑因素是施沒有使用安全套。惟辯方同時強調，施沒有在事主的體內射精。惟陳官認為，沒有體內射精不代表沒有懷孕風險。辯方亦指，兩人的年齡差距是判刑的重要考慮。施當年23歲，事主則是13歲，10年的差距未算太大。

報告指 施沒有戀童癖 案發後沒有再和年幼女孩發展關係

辯方另引述有關報告指，施沒有戀童癖，往後亦沒有再和任何年幼女孩發展關係，沒有任何重犯機會，望法庭考慮其良好品格等因素，予以輕判。