14歲少女涉與5男性交　非法性交全罪成　消防員肛交罪成望向天

撰文：陳蓉 陳曉欣
出版：更新：

14歲少女涉與5男性交案（HCCC94/2025），法官郭啟安早前引導陪審團指，陪審團不應出於事主年幼，而體諒其證供有遺漏，亦不應因一名被告罪成，便因此裁定另一名被告亦罪成，定罪必須達至「毫無合理疑點」

郭官今（7日）完成引導，6男1女陪審團今早退庭商議，下午得出裁決，裁定5名被告與未成年少女發生性行為罪成，非禮罪則除了YouTuber被告罪脫外，其餘4人均罪成，另消防員非法肛交罪亦罪成(詳看下表)。

5名被告聞判表現平靜，消防員聞判時一度仰頭望天花板。

法官明言必會判監

法官郭啟安明言必會判監，教師譚兆竣早前解僱其大律師，法官提醒後譚稱想看看有無機會再申請法援。郭官回應：「人地唔知肯唔肯要番你喎。」指若譚最終沒有律師代表，也要處之泰然，自己求情。法官押後案件，待索取女童的創傷報告及教師的背景報告，被告還押至10月30日求情及判刑。

5被告涉在一個月內先後與事主X性交

五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。他們各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪；黃栢康則另被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

任小學老師的被告譚兆竣，自辯時稱在酒店大堂見到事主X的真身，已即時想拒絕。(朱棨新攝)

X指老師被告曾用狗帶性玩具

女事主X早前在錄影會面供稱，曾與一名自稱小學老師的男子性交。她表示，當天曾與男子一起洗澡，對方要求口交，又說她「好叻」，最終二人性交。該老師亦曾使用「狗帶」性玩具，要求她全身赤裸在地下爬行，並把狗帶上的球放入X口中。

譚辯稱只在房內聽X講學業及家庭問題

小學老師譚兆竣自辯時則表示，因X「身形比較肥」，體重應逾70公斤，他見X時有感「唔適合」想即時拒絕，不想繼續約會，但他仍說服自己上房。最終他在房內聽X傾訴學業及家庭問題，更形容當時似返工，而警員在他家搜出的性玩具，則是他應X要求代她保管的。

次被告陳家明稱，首次見到事主X，發現她只是一名中學生，已即稱：「今次不如算啦。」(陳曉欣攝)

X另遇公務員約搞嘢

X 亦提及，當時在 Heymandi 認識一名自稱公務員的男子，對方曾問她是否真的14歲，又提議「搵一日約搞嘢」。他們及後在酒店見面，男子先脫去其校服及內衣，最終二人口交及性交。

陳稱知X只得14歲已稱：不如今日算啦

地政主任陳家明則辯稱，透過聲線估計X約18至20歲。當天他在酒店大堂，見到穿校服的女生向他打招呼，感到「非常之驚訝」，惟他「無諗咁多」，遂與X上房。在得知她只有14歲時，陳表示：「不如今日算啦。」X曾要求「其他Stage都得」，但他明確拒絕後，X「少少黑面」，陳有感二人不歡而散。

科大生被告吳啟正稱，因誤信警方認罪只判罰款，故與警方合作而招認。(陳曉欣攝)

X稱與廢青哥以性交當補習學費

X亦提及，曾有網名為「廢青哥」的科大生，曾提議幫她補習數學，但又表示「我無理由白做」、「可唔可以同你發生性行為？當係交學費」，她遂答應要求。其得她前往科大生在荃灣的住所，補習後再為對方口交及性交，中途男子更換上一件寫有科大簡寫的T 恤。

吳稱與X補習試堂無性交

科大生吳啟正供稱，案發當日他在家中房間為X試堂補習，並展示科大的T恤給X看，惟X卻分享性經驗。吳稱感尷尬，故未有理會X。他指X其後離開，二人沒發生性行為，其後亦沒再聯絡。

消防員被告曹杰庭，另涉不同意下肛交罪。(朱棨新攝)

X指消防員性交時突然肛交

就涉及消防員曹杰庭的事件，X供稱放學後與對方見面，二人曾討論色情話題，其後他邀約X到酒店。當天X剛好月事來了，但男子表示不介意，遂與她性交。男子其後突然用被鋪蓋着她的頭部，強行和她肛交。

曹強調有底線 見X真身後不想性交

曹自辯稱當時首次用社交程式「約炮」，因X言談間自稱「booking好full」，他預期X應該「好靚、好正」，惟到酒店「開盲盒」後，發覺X無論外貌身形，都不似預期，曹強調他做人有底線，見到X已不想性交。二人最後在房內聊天，X並向她分享其性經驗，又向他展示她的影片，令他大感詫異。

YouTuber被告黃栢康，另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

X稱做錯YouTuber年齡被打

X另指有一名YouTuber曾與她性交。她透露，二人偶爾會講及性的話題，及後相約在荃灣絲麗酒店見面。她表示，曾與對方口交及性交，但過程中突然來經，兩人因此停止。YouTuber叫她估其年齡，她猜對方30歲後，遭對方用手肘錐腳及箍頸襲擊，並留下瘀痕。

黃指X來經二人改玩遊戲及互搣

YouTuber黃栢康自辯時稱當日提出與X在酒店見面，但她梳洗後表示：「死啦原來仲嚟緊M。」他怕感染，二人最終無發生性行為，改成玩「擲公字」及「真心話大冒險」遊戲。其後二人又玩遊戲時曾以互「搣」作懲罰，並指X也有「搣」他的腰。

14歲少女涉與5男性交　寫明未成年想阻性交邀請　反有更多人詢問14歲少女涉與5男性交　與YouTuber交歡　猜錯對方30歲遭箍頸及打14歲少女涉與5男性交　事主遭多人遊說豁出去　並遇有老師求性交14歲少女涉與5男性交　事主指科大生願補習數學　建議性交當學費14歲少女涉與5男性交　事主稱曾用狗帶性玩具　辯方反指事主帶來14歲少女涉與5男性交　事主稱看色情片學Hashtag　官聞詞也稱不懂14歲少女涉與5男性交　辯方指Youtuber知事主來經　即建議看電視14歲少女涉與5男性交　科大生稱與事主性交　除性需要亦因感孤單14歲少女涉與5男性交　YouTuber稱知事主有性經驗　以為她已16歲14歲少女涉與5男性交　教師稱見真身已想拒絕　開房傾心事似返工14歲少女涉與5男性交　地政主任稱首次見到事主　已稱：不如算啦14歲少女涉與5男性交　科大生稱純補習試堂　事主卻分享其性經驗14歲少女涉與5男性交　消防員首次「約炮」遇事主　完全唔想性交14歲少女涉與5男性交　重外貌卻不換照片　消防員稱愛盲盒保神秘14歲少女涉與5男性交　YouTuber稱只在房內玩互搣　指事主稱唔痛
非法性交
非法肛交
非禮
法庭
HK01 Space Promotion