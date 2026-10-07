14歲少女涉與5男性交　非法性交全罪成　消防員肛交罪成望向天

14歲少女涉與5男性交案（HCCC94/2025），法官郭啟安早前引導陪審團指，陪審團不應出於事主年幼，而體諒其證供有遺漏，亦不應因一名被告罪成，便因此裁定另一名被告亦罪成，定罪必須達至「毫無合理疑點」



郭官今（7日）完成引導，6男1女陪審團今早退庭商議，下午得出裁決，裁定5名被告與未成年少女發生性行為罪成，非禮罪則除了YouTuber被告罪脫外，其餘4人均罪成，另消防員非法肛交罪亦罪成(詳看下表)。



5名被告聞判表現平靜，消防員聞判時一度仰頭望天花板。



法官明言必會判監

法官郭啟安明言必會判監，教師譚兆竣早前解僱其大律師，法官提醒後譚稱想看看有無機會再申請法援。郭官回應：「人地唔知肯唔肯要番你喎。」指若譚最終沒有律師代表，也要處之泰然，自己求情。法官押後案件，待索取女童的創傷報告及教師的背景報告，被告還押至10月30日求情及判刑。

5被告涉在一個月內先後與事主X性交

五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。他們各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項非禮罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪；黃栢康則另被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

任小學老師的被告譚兆竣，自辯時稱在酒店大堂見到事主X的真身，已即時想拒絕。(朱棨新攝)

X指老師被告曾用狗帶性玩具

女事主X早前在錄影會面供稱，曾與一名自稱小學老師的男子性交。她表示，當天曾與男子一起洗澡，對方要求口交，又說她「好叻」，最終二人性交。該老師亦曾使用「狗帶」性玩具，要求她全身赤裸在地下爬行，並把狗帶上的球放入X口中。

譚辯稱只在房內聽X講學業及家庭問題

小學老師譚兆竣自辯時則表示，因X「身形比較肥」，體重應逾70公斤，他見X時有感「唔適合」想即時拒絕，不想繼續約會，但他仍說服自己上房。最終他在房內聽X傾訴學業及家庭問題，更形容當時似返工，而警員在他家搜出的性玩具，則是他應X要求代她保管的。

次被告陳家明稱，首次見到事主X，發現她只是一名中學生，已即稱：「今次不如算啦。」(陳曉欣攝)

X另遇公務員約搞嘢

X 亦提及，當時在 Heymandi 認識一名自稱公務員的男子，對方曾問她是否真的14歲，又提議「搵一日約搞嘢」。他們及後在酒店見面，男子先脫去其校服及內衣，最終二人口交及性交。

陳稱知X只得14歲已稱：不如今日算啦

地政主任陳家明則辯稱，透過聲線估計X約18至20歲。當天他在酒店大堂，見到穿校服的女生向他打招呼，感到「非常之驚訝」，惟他「無諗咁多」，遂與X上房。在得知她只有14歲時，陳表示：「不如今日算啦。」X曾要求「其他Stage都得」，但他明確拒絕後，X「少少黑面」，陳有感二人不歡而散。

科大生被告吳啟正稱，因誤信警方認罪只判罰款，故與警方合作而招認。(陳曉欣攝)

X稱與廢青哥以性交當補習學費

X亦提及，曾有網名為「廢青哥」的科大生，曾提議幫她補習數學，但又表示「我無理由白做」、「可唔可以同你發生性行為？當係交學費」，她遂答應要求。其得她前往科大生在荃灣的住所，補習後再為對方口交及性交，中途男子更換上一件寫有科大簡寫的T 恤。

吳稱與X補習試堂無性交

科大生吳啟正供稱，案發當日他在家中房間為X試堂補習，並展示科大的T恤給X看，惟X卻分享性經驗。吳稱感尷尬，故未有理會X。他指X其後離開，二人沒發生性行為，其後亦沒再聯絡。

消防員被告曹杰庭，另涉不同意下肛交罪。(朱棨新攝)

X指消防員性交時突然肛交

就涉及消防員曹杰庭的事件，X供稱放學後與對方見面，二人曾討論色情話題，其後他邀約X到酒店。當天X剛好月事來了，但男子表示不介意，遂與她性交。男子其後突然用被鋪蓋着她的頭部，強行和她肛交。

曹強調有底線 見X真身後不想性交

曹自辯稱當時首次用社交程式「約炮」，因X言談間自稱「booking好full」，他預期X應該「好靚、好正」，惟到酒店「開盲盒」後，發覺X無論外貌身形，都不似預期，曹強調他做人有底線，見到X已不想性交。二人最後在房內聊天，X並向她分享其性經驗，又向他展示她的影片，令他大感詫異。

YouTuber被告黃栢康，另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

X稱做錯YouTuber年齡被打

X另指有一名YouTuber曾與她性交。她透露，二人偶爾會講及性的話題，及後相約在荃灣絲麗酒店見面。她表示，曾與對方口交及性交，但過程中突然來經，兩人因此停止。YouTuber叫她估其年齡，她猜對方30歲後，遭對方用手肘錐腳及箍頸襲擊，並留下瘀痕。

黃指X來經二人改玩遊戲及互搣

YouTuber黃栢康自辯時稱當日提出與X在酒店見面，但她梳洗後表示：「死啦原來仲嚟緊M。」他怕感染，二人最終無發生性行為，改成玩「擲公字」及「真心話大冒險」遊戲。其後二人又玩遊戲時曾以互「搣」作懲罰，並指X也有「搣」他的腰。