大專生性侵4女童　14歲事主自殺揭發　官稱看不到更嚴重案囚10年

大專生涉在小紅書及網上認識多名未成年少女後，分別與她們到酒店並作出性侵行為。其中一名14歲少女一個月後自殺身亡，少女母親在少女的iPad內容揭發事件，警方調查發現大專生另涉性侵數名女童。大專生早前承認企圖強姦等12罪(HCCC443/2025)，相關報告指被告曾言，他與多名成年女性有性關係，涉案事主們只佔其少數。



高法官陳慶偉今(22日)指，被告在社交網站向年輕少女下手，是精心策劃，案中有一名受害人輕生，被告未覺傷感，更以「條女」來形容事主，認為他悔意欠奉，亦無同理心，看不到有其他案件比今次嚴重。12項控罪部份以最高刑罰為量刑起點，經認罪扣減後，共判監10年。



被告承認12罪包括製作兒童色情物品

被告范致遠，22歲，案發時是副學士學生，並在醫療輔助隊任兼職。他承認2項促致16歲以下兒童製作兒童色情物品、1項企圖和16歲以下女童非法性交、2項向16歲以下兒童作猥褻行為、4項非禮、1項企圖強姦、1項管有兒童色情物品和1項製作兒童色情物品，合共12罪。

被告范致遠在高等法院承認性侵4名女童。(葉志明攝)

被告以「條女」形容事主

法官判刑時引述報告內容，指被告物色少女，然後發展浪漫關係。惟被告承認，是出於性意圖才拍拖。他亦透露曾經同時約會6、7名少女，涉案事主只佔其性伴侶的少部份。此外，被告對事主沒有同理心和尊重，以「條女」形容事主。即使本案其中一名女事主X自殺，被告未有感到傷感。報告指，被告只有少許悔意，心理報告評估報他重犯機會屬中等偏高，精神科則評估他重犯機會高。

得A原諒得村進尺

法官又指，被告有預謀和計劃犯案，以滿足其性慾。就事主A，法官指被告在巴士非禮A，其後獲A原諒。惟他得寸進尺，之後更企圖強姦A，法官指，被告的行為和實際強姦沒有分別。

除本案事主另涉5未成年少女

此外，法官指被告要求和X發生性關係，令她感羞恥和壓力，X最終輕生。法官指，未能找到其他案件所帶來的後果，較本案的後果嚴重，亦指不難想像，X的家人承受難以言喻的傷痛。至於涉及兒童色情物品的控罪，法官指除了本案4名事主，另涉5名未成年少女。最終判被告監禁10年。

被告酒店房企圖與X性交

案情指，14歲的女事主X於2023年8月在小紅書認識被告，兩人其後成為情侶，並有交互性器官照片，同月相約在旺角時鐘酒店見面。被告在房摸X並企圖強姦她，X稱痛而停止。被告要X手淫。X約一個月後自殺，其母其後在X的iPad發現X曾向朋友投訴曾遭人性侵。X母就事件報警，被告被捕後，警方發現他另性侵了3名未成年少女。

事主Y及Z均曾在時鐘酒店遭性侵

案發時15歲的Y，同樣在小紅書認識被告，二人曾在時鐘酒店見面，被告摸Y的胸，但Y拒絕與被告性交。另一女事主Z，案發時15歲，她與被告在2022年8月在交友程式認識，同樣有到時鐘酒店見面，被告有摸Z的腳，並試圖摸她的臀，Z即離開酒店，但事後有向被告發送胸和私處照片。

事主A在巴士上被摸胸

第四事主A，案發時14歲，她於2022年玩網上遊戲認識被告，兩人同年6月首次見面，被告送A回家時在巴士上摸A的胸，A大驚，被告遮其咀說因太喜歡A，又向A道歉，A原諒被告，兩人同年7月在時鐘酒店，A堅拒性交，被告最終未能成功。