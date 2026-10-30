國泰航空服務商遭入侵　專家籲勿點不明連結：即使有準確航班訊息

國泰航空今日（30日）宣布，其第三方旅遊科技服務供應商Amadeus系統遭未授權人士登入，導致約53,000宗訂位紀錄外泄，主要涉及乘客姓名、航班資料等。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，國泰表示已通報相關監管機構，並會在完成分析後個別通知受影響客戶，處理手法符合現行指引。

方保僑呼籲未來一段時間要提高警覺，如收到自稱航空公司並準確提到你航班資料的訊息，要求你點擊連結或提供付款資料，必須先透過官方應用程式或官方網站核實，切勿輕易點擊不明連結。



國泰航空宣布，往返杜拜及利雅得的航班將延後至10月底恢復。（資料圖片／廖雁雄攝）

據Amadeus通報，其系統於2023年8月至2026年9月期間被未授權登入，導致約53,000宗預訂資料外泄。受影響的資料主要包括預訂參考編號、乘客姓名及航班資料。雖然少部份個案額外涉及聯絡電郵、電話、旅遊證件資料或飛行常客計劃號碼，但目前並無證據顯示有任何財務或付款相關資料遭到不當存取。

方保僑稱屬供應鏈風險 非國泰航空訂票或營運系統被入侵

方保僑認為今次屬於供應鏈風險，並非國泰航空本身的訂票或營運系統被入侵，而根據公布，事件是未獲授權人士利用系統帳號的登入憑證，去存取訂位系統內的資料，而服務供應商方面已經採取措施，包括重置密碼及加強監控。

方保僑指，國泰表示已通報相關監管機構，並會在完成分析後個別通知受影響客戶，處理手法符合現行指引。不過，方指暫時雖未有證據顯示有財務或付款資料被存取，亦未有證據顯示資料已被濫用，但市民仍需留意，因為這類資料有機會被用作製作釣魚電郵或詐騙電話。

方保僑呼籲未來一段時間要提高警覺，如收到自稱航空公司並準確提到你航班資料的訊息，要求你點擊連結或提供付款資料，必須先透過官方應用程式或官方網站核實，切勿輕易點擊不明連結。