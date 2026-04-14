旅遊保｜油價升致航班減班　保險投訴局：涉航空公司營運未必受保

保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會今日（14日）公布，去年共接獲857宗投訴。447宗索償已審結個案，當中124位投訴人最終獲得保險公司賠償，涉及總金額達1,360 萬港元，單一個案最高賠82萬港元。



投訴委員會指截至今日，未有收到任何大埔宏福苑火災相關的保險索償投訴個案，及任何因油價上升導致航空公司減航班提出的旅遊保險索償個案。一般而言因航空公司營運問題導致的損失未必受保，建議市民看清楚保單內容，並在購買機票時加以留意。



保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會今日（14日）公布，去年共接獲857宗投訴。（何夏怡攝）

住院或醫療保險及旅遊保險 去年最常引發索償糾紛

投訴委員會公布，2025年投訴局共接獲 857 宗投訴個案，較2024年的646宗上升約32.7%。已審結的447宗索償投訴個案中，有56宗、即超過一成獲得審理。

獲審個案中，最終11宗個案的124位投訴人獲得保險公司賠償，涉及總金額達1,360萬港元。其中1,250萬元是和解金，投訴人得直的賠償金額則為110萬元，單一個案最高賠償82萬元。

其他沒有審理的個案，分別是因為雙方和解（113宗）、表面證據不成立（194宗）、索償人撤銷投訴（84宗）。投訴委員會主席徐福燊指，去年住院/醫療保險及旅遊保險，是最常引發索償糾紛的兩類保單，分別達到205宗和94宗。

伊朗局勢不穩導致國際油價高企，有航空公司近日宿減航班，有報導指有購買旅遊保險的旅客希望索償，惟保險業界指難受理。投訴委員會則指，目前未有收到相關索償個案。（資料圖片）

油價升 保險業聯會倡旅客購機票多加注意

伊朗局勢不穩導致國際油價高企，有航空公司近日宿減航班，有報導指有購買旅遊保險的旅客希望索償，惟保險業界指難受理。投訴委員會則指，目前未有收到相關索償個案。

保險業聯會一般保險總會代表馮詠敏表示，旅遊保險的保單有詳細列明保障內容，一般而言因航空公司營運問題導致的損失未必受保，建議市民看清楚保單內容，並在購買機票時加以留意。

徐福燊稱截至今日，沒有收到任何宏福苑火災保險索償投訴個案。（何夏怡攝）

保險投訴局暫未收到宏福苑相關投訴個案

徐福燊稱截至今日，沒有收到任何宏福苑火災保險索償投訴個案。有份出席記者會的保險業聯會行政總監劉佩玲補充，保險公司已「特事特辦」去處理宏福苑相關個案，今年二月初就家居財物保險已共賠償五億元，是按照上限去賠償，又形容今次保險界處理宏福苑索償個案速度「超乎一般水平」。