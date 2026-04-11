國泰快運下月中至6月　分別取消2%及6%航班　稱削減運力迫不得已

國泰航空公司今日（11日）發聲明，指因近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響，為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空及香港快運將整合少量於5月至6月期間營運的客運航班。國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。而香港快運亦將取消佔總數約6%的客運航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。



國泰航空（資料圖片）

國泰：調整燃油附加費後 仍不足緩解燃油價格上升衝擊

國泰航空今日表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響。自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力；根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至 2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。

國泰航空指過去一個月以來，已盡力採取合適的方案保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，但仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，「削減運力是迫不得已的最後選擇」。

香港快運。（資料圖片）

國泰指主要涉及短途航班 可安排轉乘24小時內出發航班

國泰航空稱為紓緩成本上升的部分壓力，將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，而香港快運亦將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。

在此期間，國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。

與此同時，香港快運將取消佔總數約6%的客運航班，亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於4月13日（周一）或之前獲通知其新航班的安排。

2026年3月16日，美以對伊朗戰爭衝突期間，受無人機攻擊，杜拜國際機場附近可見濃煙升起。（Reuters）

往返杜拜及利雅得客運航班續取消至2026年6月30日

此外，因應中東最新局勢，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班續取消至2026年6月30日。

國泰航空指，和香港快運計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟需視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。國泰航空又表示，是次航班整合決定經過慎重考慮，已盡力將對顧客的影響降至最低。為帶來的不便向顧客衷心致歉。