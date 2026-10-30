建造業議會支持圍標刑事化等措施　須更嚴厲法律制裁和執法護公平

宏福苑大火獨立調查委員會報告公布後，政府提出一系列改革措施，包括成立「樓宇維修支援及服務局」，全新支援服務涵蓋驗樓、監工和施工不同階段，亦計劃修例將樓宇大型維修工程的圍標行為刑事化，並成立聯合特遣隊加強打擊。

建造業議會今日（30日）表示全力支持一系列加強樓宇維修工程監管、打擊圍標及不法行為及支援業主進行樓宇維修工程的措施。議會認為，有關措施充分展現政府維護公眾安全、提升工程質素的決心。對於將圍標及其他嚴重反競爭行為刑事化，議會認為必須透過更嚴厲的法律制裁和執法手段，維護公平競爭及誠信營商環境。



政府會修改《競爭條例》，將樓宇大型維修工程圍標行為列為刑事罪行，並會將新刑事罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》下的指定罪行。競委會說會盡快到立法會討論相關修例建議，之後會再諮詢持分者，爭取明年4月前通過修例。

建議訂立新的刑事罪行將會針對樓宇大型維修工程，包括前期工作和顧問服務，涵蓋圍標、合謀定價、瓜分市場等嚴重反競爭行為，建議最高刑罰包括10年監禁、罰款最多1000萬元，或是違法所得商業得益的3倍，或違法期間每年度本地營業額的50%。政府亦建議優化《競爭條例》現行相關民事責任制度，包括提高罰款、延長取消出任公司董事的時限至15年。

建造業議會今日（30日）表示全力支持政府一系列加強樓宇維修工程監管、打擊圍標及不法行為及支援業主進行樓宇維修工程的措施。（建造業議會圖片）

建造業議會今日指全力支持政府修訂《競爭條例》，將圍標及其他嚴重反競爭行為刑事化，並同步修訂《有組織及嚴重罪行條例》、《廉政公署條例》及適用《截取通訊及監察條例》，進一步加強執法能力及阻嚇力。

議會稱，一向堅決反對任何形式的圍標、貪污、欺詐及操縱市場行為，認為必須透過更嚴厲的法律制裁和執法手段，維護公平競爭及誠信營商環境。

對於政府改革工程監管架構，重組屋宇署以成立分管新建樓宇和現存樓宇的兩個處及房屋局成立「公營房屋樓宇管制組」，議會指前者確保合理分工和資源部署以督導新樓和現樓的規管工作，後者以項目為本統籌監管公營房屋建築及維修工程，並加強跨部門協作有助提升監管效率及專業協調，進一步強化工程監管成效。

議會亦歡迎成立「樓宇維修支援及服務局」，相信有關措施有助協助業主應對技術及管理上的挑戰，減低資訊不對稱的情況，提高維修工程的透明度和專業水平。

【大埔宏福苑火災・專頁】

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片/翁鈺輝攝）