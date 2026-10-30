萬聖節｜運輸署視察各區跨境巴士站　稱營辦商已準備就緒應付人流

【萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮／城巴／The Weeknd／啟德體育園】本港本周末（30日及31日）接連有多項大型盛事及演唱會舉行，預計跨境人流與車流均會顯着增加。運輸署署長謝詠誼今晚（30日）視察各地跨境巴士服務點，除了5條短途皇崗跨境巴未來3晚將增至最密每5分鐘一班外，深圳灣口岸的跨境巴士亦會延長服務時間。署方欣悉各營辦商準備就緒，配合政府的部署，以應付周末人流高峰。



運輸署署長謝詠誼（中）今日（30日）視察各地跨境巴士服務點。（運輸署FB圖片）

運輸署署長謝詠誼今晚（30日）視察各地跨境巴士服務點。（運輸署FB圖片）

城巴10月28日公布，為配合各區萬聖節慶祝活動，10月30日至11月1日（即10月30日深夜及10月31日深夜）推出特別安排。圖為運輸署署長謝詠誼視察現場情況。（運輸署FB圖片）

運輸署署長謝詠誼今日（30日）傍晚先後視察灣仔會展站公共運輸交匯處、太子鴉蘭街金都商場對開站點，以及佐敦柯士甸道過境巴士總站，了解前往口岸的短途跨境巴士服務為應對一連3晚萬聖節周末人流高峰的預備工作，欣悉各路線的營辦商已準備就緒。

署方表示，來往皇崗口岸的5條短途跨境巴士路線將繼續24小時運作，除預留額外車輛和人手，在未來3晚加強服務至最密每5分鐘一班外，各市區站點已加強客流管理，增設清晰指示，便利乘客有序輪候選乘。

此外，為配合今明兩晚深圳灣口岸延長通關時間的特別安排，往深圳灣口岸的跨境巴士會延長服務時間。旅客可在銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及旺角的市區主要站點登車，翌日凌晨00:30開出尾班車。

運輸署署長謝詠誼今晚（30日）視察各地跨境巴士服務點。（運輸署FB圖片）

運輸署署長謝詠誼今晚（30日）視察各地跨境巴士服務點。（運輸署FB圖片）

謝詠誼入夜後到中環交易廣場巴士總站，以及干諾道中兩個巴士站，了解周六及周日凌晨加開由中環往皇崗口岸的城巴B13S通宵特快線的準備情況。

城巴已張貼清晰告示，安排外勤人員和足夠輪候空間，方便乘客在中區活動結束後，在干諾道中永隆銀行大廈外、干諾道中近租庇利街或永安中心巴士站登車，特快前往口岸過關。

城巴並已安排後備巴士於交易廣場巴士總站候命，以便在客流高峰時可在短時間內駛往相關站點接載乘客，加快疏導人流。

城巴10月28日公布，為配合各區萬聖節慶祝活動，10月30日至11月1日（即10月30日深夜及10月31日深夜）推出特別安排。（城巴文件截圖）

中環蘭桂坊10月24日主道路水泄不通，場面墟冚。（資料圖片／梁偉權攝）

運輸署表示，感謝各營辦商配合政府部署，調動人力物力，做好客量統計並適時應變，滿足乘客需求。運輸署又說，會實時監察口岸及各市區主要站點的人流車流變化，持續檢視出行數據，動態督導調度交通，為本地和跨境乘客提供更精準到位的公共運輸服務，方便出行，有序往返。