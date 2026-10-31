樂善堂關注宏福苑報告改革措施　冀政府按時間表落實

政府日前公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告，樂善堂認為，當局成立督導委員會監督及落實全面改革有其必要，期望透過跨政策局及部門協作，提升管治能力，確保各項改革措施切實執行。樂善堂總幹事劉愛詩又建議，政府應善用人工智能協助樓宇維修數據搜集及共享，並設立承建商「預審名單」，加強保障業主。



樂善堂註冊中醫師為宏福苑居民進行中醫義診及心理調適服務。(善樂堂提供圖片)

劉愛詩表示，本港目前有不少樓宇需要進行大型維修，但大部分業主並非建築或結構專業人士，難以判斷承建商的質素及工程安全。她認為，政府成立樓宇維修支援及服務局，並透過人工智能促進數據搜集和共享，以及設立承建商「預審名單」，確保承建商符合審批準則，包括誠信操守等，有助提升樓宇維修工作的透明度及安全性。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。（資料圖片/黄寶瑩攝）

她又認為，政府應加重圍標的刑罰，並改革消防法例及修訂《建築物條例》，進一步保障業主及提升樓宇結構、維修和消防安全。她指出，政府已為相關工作訂立時間表，期望當局按計劃推行改革，並適時向市民公布進展，讓公眾見到政府落實改革的決心。

至於地盤防火工作，劉愛詩表示，政府全面落實地盤禁煙，有助從源頭減低因吸煙引起的火警風險。

樂善堂專業社工為宏福苑居民進行情緒支援小組輔導。(善樂堂提供圖片)

樂善堂表示，目前仍為災民提供過渡性房屋，以及透過中國社會福利基金會和中華社會救助基金會提供經濟援助，亦安排中醫義診，協助受睡眠問題困擾的災民。此外，樂善堂亦透過賽馬會樂齡同行計劃提供精神健康及心理支援，並會按災民及其家庭的需要適時提供服務。