北都｜7新幼稚園校舍2位於古雋邨　教育局：捱貴租等搬遷用途優先

古洞北／粉嶺北是北都發展最早新發展區，今年首季將有首批公營房屋落成，當中，古洞北第19區的「古雋邨」將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。



教育局今日（29日）宣布，2026年度幼稚園校舍分配工作推出七所新屋邨幼稚園校舍，邀請合資格的申辦團體申請，當中兩所幼稚園校舍正位於古雋邨，預計落成日期為2027年10月。



教育局鼓勵現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍。教育局會優先考慮參加幼稚園教育計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。



古洞北第19區的「古雋邨」將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。（北部都會區專頁）

7所新屋邨幼稚園校舍預計2027年第四季落成 每所提供6或9間課室

教育局指，今次推出七所新屋邨幼稚園校舍，分別位於北區、離島區、深水埗區及九龍城區，並預計在2027年第四季落成，每所提供六或九間課室。教育局受香港房屋委員會委託提名營辦團體，校舍的分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。

2026年度幼稚園校舍分配7所新屋邨幼稚園校舍資料：

地點/課室數目 /大約內部樓面面積/預計落成日期（暫定）

．古洞北古雋邨（二期） 7座1樓/6間課室 /866平方米/2027年10月

．古洞北古雋邨 （二期） 8座1樓/6間課室 /867平方米/2027年10月

．東涌第42區(一期) 1座地下/6間課室 /820平方米/2027年11月

．東涌第42區(一期) 2座地下/6間課室 /824平方米/2027年11月

．深水埗白田邨（十三期）紫田樓1樓/6間課室 /789平方米/2027年11月

．啟德發展區2B3區地盤A座地下/9間課室 /998平方米/2027年12月

．啟德啟陽苑B座地下/9間課室 /991平方米/2027年12月



教育局指，鼓勵現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍。教育局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。

教育局：教育質素是考慮申辦團體申請首要條件

教育質素是首要的考慮條件，教育局會因應申辦團體的辦學計劃、過往營辦學校的表現，以及其搬遷的需要考慮申辦團體的申請，申辦團體必須根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅。

古洞北第19區的「古雋邨」將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。（Cheehow Billy Wong/影屋邨 Estates FotoEXPO專頁）

古雋邨在哪裡？古雋邨有幾多大廈？

「古雋邨」的「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。屋邨預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。