萬聖節交通消息｜入境處：皇崗口岸繁忙 籲凌晨2時前用深圳灣口岸
撰文：歐陽德浩
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【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮】今日（31日）是萬聖節正日，中環蘭桂坊未入夜已人頭湧湧，適逢啟德主場館繼續舉行演唱會，新皇崗口岸預料迎來人離境高峰。萬聖節交通消息持續更新。
2026年11月1日
【01:30】皇崗口岸現時出境人流相當繁忙，入境處呼籲北上出境旅客，盡量於凌晨2點前改用深圳灣口岸出境
【01:05】警方在社交平台指︰新皇崗口岸往深圳方向交通開始繁忙，警方正實施人群及交通管制，前往落客區的車輛預計需在口岸附近等候約15分至30分鐘。
2026年10月31日
【19:44】
港鐵更新中環站進出安排︰為配合警方人潮管制措施，中環站D1及J1出入口暫時關閉，請使用其他出入口。
【19:40】
警方在社交平台指，蘭桂坊一帶現已非常擠迫，呼籲市民考慮轉往其他地區慶祝萬聖節。
【18:20】
港鐵更新中環站進出安排︰為配合警方人潮管制措施，中環站D1出入口暫時關閉，請使用其他出入口。
【17:38】
西九文化區內︰所有停車場現已泊滿，前往西九文化區的市民請使用公共交通工具，由港島前往西九的市民，亦可使用由中環9號碼頭開出的西九渡輪。