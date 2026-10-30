萬聖節前夕｜蘭桂坊人頭湧湧　五口家扮麥當勞叔叔　吸途人打卡

【Halloween 2026/萬聖節 2026/蘭桂坊】旅發局今年首辦「萬聖月」，各區提前舉辦萬聖節街頭變裝派對，炒熱萬聖節氣氛。萬聖節前夕（30日），中環蘭桂坊晚上人頭湧湧，市民遊客盛裝「扮鬼扮馬」。



《香港01》記者在德己立街及雲咸街一帶觀察，沿途秩序正常，路況不算擠塞。現場有警員站崗，並不斷呼籲市民不要停留，拍照後便立即繼續前行。有不少家庭悉心打扮，一家大細專程到蘭桂坊感受節日氣氛。有五口之家第三度到訪蘭桂坊，其「麥當勞叔叔」造型吸引不少途人上前合照。



孫氏一家五口與兩名家傭化身成「麥當勞叔叔」及薯條。（王譯揚攝）

孫氏一家五口與兩名家傭化身成「麥當勞叔叔」及薯條，一行人約晚上8時許抵達中環。孫先生指，已偕同家人到訪蘭桂坊三次，是次特意盛裝打扮。他透露由太太定下服裝主題，並為全家化妝，耗約2小時。孫太太笑言：「因為小朋友佢哋不嬲都鍾意食麥當勞......可能下年做KFC、Jollibee。」採訪前後有不少市民上前與他們合照打卡。他大讚警方安排妥當，但認為若能稍作停留合照更佳。

居於粉嶺的文氏夫婦與兒子Hayden，專程乘港鐵到中環感受節日氣氛，他們在警方人流管制下步行到蘭桂坊，沿途順暢。文先生認為今年氣氛不俗，較預期多人。他亦分享上年兒子扮成南瓜，今年一家則化身小丑過節。

文氏夫婦與兒子Hayden 化身「小丑」，由粉嶺赴中環感受萬聖節氣氛。（王譯揚攝）

萬聖節前夕，中環蘭桂坊有不少市民遊客扮鬼扮馬。（王譯揚攝）

+ 1

為配合狂歡人潮，政府、警方及專營巴士公司實施一系列特別交通及通關安排，包括深圳灣口岸連續兩晚延長通關至凌晨2時、中區蘭桂坊分階段封路、城巴開辦直達口岸的通宵特別路線，以及啟德演唱會散場專線與港鐵過境尾班車安排。《香港01》已整合全港萬聖節散場交通與封路懶人包，助市民盡興狂歡後順利回家。

港鐵在萬聖節期間未有公布通宵行駛或加開特別通宵班次，各鐵路綫維持一般服務時間。點擊連結查閱尾班車時間，通常於午夜12時半至凌晨1時左右開出尾班車。

深圳灣口岸總站。（盧翊銘攝）

跨部門前方指揮站、保安局緊急事故監察及支援中心與運輸署緊急事故交通協調中心將通宵運作，密切監察各區路況。市民與旅客出發前，建議利用保安局「口岸通」一站式平台，或運輸署「香港出行易」App，隨時掌握各口岸平均輪候時間與路面實時交通快拍，提早規劃返程路線。

萬聖節01限時優惠推廣碼🎃

即日起至11月1日，預訂指定萬聖節活動或門票，結帳前輸入推廣碼【HALLO95】全單即享額外95折！👉🏻即睇活動