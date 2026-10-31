萬聖節｜深圳灣延長過關　鄧炳強：助疏導車流　恆常化與否看情況

今日（10月31日）為萬聖節，為疏導人流及車流，深圳灣口岸今明兩日的通關時間將延長至翌日凌晨2時。保安局局長鄧炳強相信有助導車流，惟坦言關口流量有限，呼籲市民忍讓，建議分開時間離境或到蘭桂坊續杯。至於會否將延長關口的措施恆常化，他重申要視乎情況。



新皇崗口岸上周未深夜大塞車

港深唯一24小時通關的新皇崗口岸上周末深夜大塞車，有通宵跨境巴站頭大排長龍，凌晨一時多仍見進入口岸的車龍。為疏導客流車流，深圳灣口岸今日及明日（31日）延長通關時間至翌晨二時。

鄧炳強接受電視訪問時指，政府每日的工作就是去思考如何再做得更好，當局在疏導人潮方面已做了不少工作，包括告訴市民最好分開時間來或到蘭桂坊飲多一杯或住一個晚上。但當局認為要解決問題不單單是向市民呼籲，同時要令其他個關口可以延長開放時間。

他表示，政府得悉早前的情況後立刻與深圳市有關部門商討延長深圳灣口岸開放時間，最終達成共識，相信有助對整體交通流量，惟坦言每個關口都有流量上限，「當這些車超出這時間，等可能都要忍讓一下，等如上班時間海底隧道塞，大家都要忍讓一下」。

延長關口運作措施恆常化？ 鄧炳強：要視乎情況

至於會否將延長關口運作的措施恆常化，鄧炳強指稱目前跨年倒數期間，深圳灣口岸通宵開放，東鐵綫亦加開兩小時，其他日子則要視乎情況。不過，他認為在私家車方面，如果在大時大節，其他關口例如深圳灣可以延長通關時間，相信會有所幫助。他亦呼籲旅客盡量使用跨境巴士和公共交通工具，而各部門也已加派人手在關口應對。