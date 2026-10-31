萬聖節｜朗豪坊封街辦戶外派對人頭湧湧　｢旺角妖巴｣現身鬧市吸睛

【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮】萬聖節（31日）中環蘭桂坊一帶街道隨天色轉暗，各路「妖魔鬼怪」接踵而至，旺角鬧市亦不遑多讓。朗豪坊繼2006年後再度封街，舉辦大型戶外萬聖節活動，嘩鬼出動、紅VAN化身「旺角妖巴」穿梭街頭，現場更會免費派發萬聖節特別版富豪雪糕、紋身貼及頭飾等。



《香港01》記者傍晚6時許到朗豪坊一帶視察，因應活動，砵蘭街及山東街部分路段已封閉，有警員及保安在場維持秩序。現場氣氛熾熱，不少人排隊參與活動；「旺角妖巴」及妖怪氣球入夜後現身街頭，吸引途經市民遊客舉機打卡。



旺角朗豪坊萬聖夜封街舉辦大型戶外萬聖節活動，現場氣氛熾熱。紅VAN化身「旺角妖巴」，吸引途經市民遊客舉機打卡。（王譯揚攝）

朗豪坊商場門外的砵蘭街，今晚舉辦旺角區首個最大規模的萬聖節街頭派對。活動揉合街頭文化、現場音樂、變裝打卡及地道美食，並邀請國際潮玩藝術家DANSIN聯乘打造港式紅VAN「旺角妖巴」及一系列取材自旺角日常的Q版原創港式妖怪。香港霹靂舞代表BBOY C PLUS及The Breakdown Station、人氣樂隊演出、DJ電音等輪番登場。

朗豪坊更安排「旺角妖巴」免費穿梭旺角朗豪坊與佐敦白加士街、街頭嘩鬼、變裝打卡區、免費派發富豪雪糕、地道滋味及搞鬼遊戲同步登場，將旺角街頭化身全城矚目的港式萬聖節音樂狂歡現場。

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▼砵蘭街萬聖節街頭派對▼

時間：下午1時至晚上8時

．最具地道特色：港式「旺角妖巴」打卡、原創港式妖怪氣球及街頭嘩鬼駐場

．免費「旺角妖巴」接駁車，穿梭旺角朗豪坊與佐敦白加士街

．免費派發萬聖節特別版富豪雪糕及芬達®️飲品

．免費遊戲攤位

．免費萬聖節面部彩繪服務及提供變裝打卡服飾道具

．免費派發主題紋身貼及頭飾

