萬聖節｜尖東入夜逼爆　麼地道花園變巨型舞池　酒吧生意升15%

【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／Halloween】萬聖節今日（31日）除了中環蘭桂坊入夜前「逼爆」外，本港其他地區同樣人頭湧湧。其中尖東麼地道花園舉辦的「TST East Halloween Beats」愈夜愈多人，現場更化身成大型戶外電音舞池。主辦方表示今日錄得單日逾1.8萬人次參與，尖東酒吧及餐廳生意升10%至15%。



尖東麼地道花園入夜後愈夜愈多人。（主辦方提供圖片）

尖東麼地道花園舉辦的「TST East Halloween Beats」日間已人頭湧湧。（主辦方提供圖片）

尖東麼地道花園日間已人頭湧湧

旅發局今年首辦「萬聖月」，除了中環蘭桂坊入夜前「逼爆」外，其他地區包括尖東、旺角及啟德各區今日（17日）也舉辦萬聖節街頭派對，炒熱萬聖節氣氛。其中在尖東麼地道花園舉辦的「TST East Halloween Beats」日間已人頭湧湧，不少家長帶同小朋友到場玩親子攤位遊戲，氣氛非常熱鬧。

尖東入夜後更是愈夜愈多人，不少市民「扮鬼扮馬」到場。（主辦方提供圖片）

主辦方在晚間舉行「Cosplay DJ派對」，將尖東化身成大型戶外電音舞池。（主辦方提供圖片）

尖東入夜後化身成大型戶外電音舞池

入夜後更是愈夜愈多人，不少市民「扮鬼扮馬」到場。主辦方在晚間舉行「Cosplay DJ派對」，邀請韓國人氣DJ Varo及DJ Hermit坐鎮，聯同本地DJ接力演出，台下觀眾隨節奏起舞，將尖東化身成大型戶外電音舞池。

主辦方信和集團首席商務總裁蔡碧林指，成功吸引大批市民及旅客參與。（主辦方提供圖片）

主辦方指，尖東海畔露天酒吧及特色餐廳生意上升10%至15%。（主辦方提供圖片）

主辦方︰尖東酒吧及餐廳生意升10%至15%

主辦方信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，成功吸引大批市民及旅客參與，今日錄得單日逾1.8萬人次參與，為區內的餐飲、零售及酒店帶來人流及商機，其中尖東海畔露天酒吧及特色餐廳生意上升10%至15%。