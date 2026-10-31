萬聖節｜美酒佳餚巡禮熱鬧　市民帶台灣朋友玩轉中環︰希望飲到劏

【美酒佳餚巡禮／Halloween／萬聖節／蘭桂坊／Halloween】「香港美酒佳餚巡禮2026」今日（31日）萬聖節愈夜愈多人，不少市民身穿萬聖節打扮進場，氣氛熾熱。有市民化身成動畫電影《優獸大都會》的女主角「朱迪」警官，指稍後時間將轉往尖東酒吧繼續盡慶；也有市民帶同一眾台灣朋友進場，預料深夜轉往中環蘭桂坊，又指「希望喺度飲到劏」。有深圳旅客第二次進場，認為美酒佳餚巡禮在內地討論度不高，呼籲當局加強宣傳。



2026年10月31日，「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（梁鵬威攝）

2026年10月31日，「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（梁鵬威攝）

2026年10月31日，「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。（梁鵬威攝）

陳小姐與朋友一行10人今午約5時到場，化身成動畫電影《優獸大都會》的女主角「朱迪」警官。（梁鵬威攝）

他們認為現場提供的食物種豐富，氣氛不錯，人均消費約500元，其後晚上8時將轉往尖沙咀酒吧慶祝。（梁鵬威攝）

萬聖節（31日）本港各區人頭湧湧，位於中環海濱活動空間的「香港美酒佳餚巡禮」氣氛相當熱鬧，不少市民身穿萬聖節裝扮進場。

一行10人扮《優獸大都會》女主角 料下場往尖沙咀酒吧盡慶

其中陳小姐與朋友一行10人今午約5時到場，化身成動畫電影《優獸大都會》的女主角「朱迪」警官，並購買不少美酒及食物，包括肉丸及火腿等。他們認為現場提供的食物種豐富，氣氛不錯，人均消費約500元，其後晚上8時將轉往尖沙咀酒吧慶祝。

夜晚8時有第二站，將去尖沙嘴酒吧慶祝，香港美酒佳餚巡禮作為中轉站不錯。 陳小姐

陳先生與伴侶楊小姐打扮成「黑白無常」應節，更邀請多名台灣朋友到場狂歡。（梁鵬威攝）

陳先生與伴侶楊小姐打扮成「黑白無常」應節，更邀請多名台灣朋友到場狂歡。（梁鵬威攝）

帶台灣朋友進場 深夜或轉往中環蘭桂坊︰希望喺度飲到劏

陳先生為美酒佳餚巡禮的捧場客，去年花費約700至800元到場買酒，今年則第三次進場。他今日與伴侶楊小姐打扮成「黑白無常」應節，更邀請多名台灣朋友到場狂歡。

陳先生表示熱愛品嚐美酒，而場內提供的美酒種類不少，可一次過品嚐不同地區的美酒。他笑說過往曾在場內喝至嘔吐，雖然目前暫未預計最終消費金額，但稱「希望喺度飲到劏」。

陳先生又指，如果喝酒後仍然保持清醒，將轉往附近的中環蘭桂坊繼續盡興。他的伴侶楊小姐為在港台灣人，認為活動十分吸引，因此今年特意相約多名朋友一起狂歡。

深圳旅客馮小姐吃飽喝足後將到中環一帶打卡，欣賞萬聖節裝飾。（梁鵬威攝）

深圳旅客指美酒佳餚巡禮內地討論度不高 籲當局加強宣傳

深圳旅客馮小姐表示，去年誤打誤撞進場後，認為活動十分有趣，能認識不同文化，尤其能夠品嚐老家貴州的美酒，因此今年再度來港品嚐美酒。

馮小姐與朋友今晚約7時到達，暫時花費5張品味券（每張品味券收費25元，即共計125元）飲食，稍後時間繼續尋找特別的食物，吃飽喝足後將到中環一帶打卡，欣賞萬聖節裝飾。

馮小姐認為，雖然活動能吸引外國旅客，場內也有不少內地人，惟美酒佳餚巡禮在內地的討論熱度不高，估計只有廣東沿岸的居民才認識，建議旅發局加強宣傳活動。