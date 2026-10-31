萬聖節｜蘭桂坊台山三母女來港狂歡　市民直呼：一年比一年多人！

【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮】今日萬聖節（31日）「撞正」星期六，隨天色轉暗，各路「妖魔鬼怪」接踵而至，中環蘭桂坊越夜越熱鬧，多條街道實施人流管制，數以萬計市民及遊客悉心打扮湧入狂歡，均盛讚今年氣氛極佳，「一年比一年多人！」



有本地市民耗時數月準備經典角色造型亮相，有經典漫威反派「末日博士」霸氣登場、可愛「Wednesday」與「修女」穿梭人群，吸引大批民眾爭相合照。熾熱的節日氣氛，亦吸引不少內地旅客專程遠道而來感受。



有市民花數月時間準備，cosplay經典漫威反派「末日博士」（Doctor Doom）。（梁偉權攝）

萬聖節正日的蘭桂坊越夜越熱鬧，街上充斥著各式各樣精心打扮的Cosplayer。其中，市民「阿雪」與「阿小」以極高還原度的漫威（Marvel）知名反派——《復仇者聯盟》最新強敵「末日博士」（Doctor Doom）造型亮相，一出場便成為現場熱門集郵對象，他們指裝扮吸引市民與他們合照。

兩人分別介紹自己的造型，其中一人表示：「I am Doctor Doom！」另一人則笑稱自己是「Doctor Doom嘅女版」。從現場照片可見，兩人身穿標誌性的綠色斗篷與金屬質感面具及裝甲，手套與面具更設有綠色發光特效

蘭桂坊街頭聚集大批前來慶祝萬聖節的人群。（梁偉權攝）

談及這身極致精細的裝扮，兩人透露整個準備過程相當用心：「都用咗幾個月時間去準備。」裝備是由朋友精心設計及製作，為了達到足夠真實的效果，他們笑言「不在意花費的費用」。

作為蘭桂坊萬聖節的常客，他們表示每年都會親自Cosplay參與這項盛事，並盛讚今年的節日氣氛，「每一年都越嚟越多人，好熱鬧！」他們透露今晚已獲酒吧邀請，隨後會入內消費，預計消費數千元。被問及現場人潮會否帶來安全隱患時，兩人均表示相信現場危險性不大，並大讚警方的秩序安排，認為警方已經做好人手及人流管制。

蘭桂坊今年聯同旅發局推出「香港萬聖月」活動，包括自10月17日起一連三個星期六舉行「蘭桂坊怪物巡禮夜變裝派對」。但阿雪與阿小表示並未提早到場，而是「專程揀喺正日嚟」感受最濃烈的節日氣氛。

10月31日萬聖夜，到中環蘭桂坊慶祝萬聖節的人潮擠滿街道。（湯致遠攝）

內地遊客精心打扮 熾熱節日氣氛下狂熱

記者亦在蘭桂坊遇上從內地台山來港歡度節日的三母女，她們分別扮成《愛登士家庭》中的經典角色Wednesday及修女造型。當中母親透露，她們一行三人專程趁萬聖節正日來港，逗留4至5日，並預計於明日（11月1日）啟程回家。她指「早兩年都有嚟香港，覺得今年多人啲、好熱鬧！」

這對可愛的小姊妹分別為9歲姊姊「彤彤」和6歲妹妹「恩恩」。對於身上的造型，媽媽笑言其實沒有特別拘泥於細節，「唔知啊，亂咁搞，恐怖鬼嗰啲囉，外國片嗰啲囉！」妝容約用了20分鐘完成。當被問及對今年節日氣氛的感受時，兩個小女孩異口同聲表示「好開心！」

台山母女專程來港狂歡。（梁偉權攝）

王先生、阿K、Daisy及Lily分別從廣州及廣東來港，王先生和阿K打扮成周星馳電影中的十八銅人。他們指氣氛很好，大家非常熱情，很多人與他們合照，非常開心。他們經福田口岸過來，指交通方便；惟因沒有假期及消費貴，僅其中一人會在香港住一晚，其他人會包車離開，認為深圳往來香港方便，沒必要住一晚。

王先生、阿K、Daisy及Lily分別從廣州及廣東來港，當中王先生和阿K打扮成周星馳電影中的十八銅人。（王海圖攝）

一名深圳來港的旅客戴上蜘蛛俠頭套，赤裸上身到訪蘭桂坊，指打扮「更有力量感」。他第一次來香港，稱在抖音刷到蘭桂坊萬聖節的情況，便特地過來，預計花費300至400元，今晚就會離開香港。

一名深圳來港的旅客戴上蜘蛛俠頭套，赤裸上身到訪蘭桂坊。（王海圖攝）

另外兩名同樣從深圳來港的男女旅客，打扮成自由女神像及日本漫畫小眾角色。他們指，「今天氣氛很火熱，很好玩」，更見到一名男士將一名女生托在肩膀上，走了數百米。他們今日由深圳經新皇崗口岸來港，到達中環站後因不熟路而繞路了一下。他們預計只逗留一天，因深圳離得很近，一天遊很方便，並打算經新皇崗口岸離開，日後有機會再通宵留港。他們大讚新皇崗口岸標誌清晰，泊車方便，空間很大。

兩名從深圳來港的男女旅客，分別打扮成自由女神像及日本漫畫小眾角色。（王海圖攝）

《香港01》記者現場所見，蘭桂坊街頭在晚上7時半已逼爆人潮，警方不斷呼籲人潮前行，有部分人站在行人路兩側。另外，在砵甸乍街及皇后大道東，持續有市民及旅客前往蘭桂坊，部分人「扮鬼扮馬」，打扮成嘩鬼參與蘭桂坊萬聖節盛會。警方表示，蘭桂坊一帶非常擠迫，呼籲市民轉其他地區。