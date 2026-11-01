濱崎真緒疑遭落藥入ICU驗出毒品　醫生警告一情況或導致器官壞死

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒，今日（1日）凌晨在尖沙咀一個私人派對懷疑遭人下藥，喝下懷疑被人「加料」的甜味飲品，要送往醫院深切治療部（ICU）。據悉，醫院在其體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。警方將案件列作「意圖損害等而施用毒藥」 ，暫時未有人被捕。



醫生佘達明接受《香港01》訪問時估計其喝下的懷疑毒品劑量高，才直送ICU治療。他說，「Happy水」有機會導致血壓過高、心跳過快，「個心唔係跳緊，係震緊，泵唔到血」，如不幸喝下的份量多，可能令器官缺血壞死，引致長期病。當前最重要洗胃，並檢查器官有否受損。



濱崎真緒被送往醫院，經理人透露醫院驗到濱崎有四種藥物，並出現幻覺，重案組亦已落簿開File，更表示：「而家要入ICU留院。」（濱崎真緒FB）

濱崎真緒疑遭落藥入ICU 據悉驗出「Happy水」等毒品

據了解，今日凌晨約1時半，濱崎真緒在任職DJ的灣仔酒吧下班後，前往尖沙咀麼地道另一場所，期間曾分兩次飲下3杯威士忌；及至凌晨約3時半，一名陌生男向她遞上一杯疑似橙汁飲料，她喝下後便感到神志不清，事後留意到杯中有白色粉末狀沉澱物，最終報警送院。

濱崎真緒被送往醫院，經理人透露醫院驗到濱崎有四種藥物，並出現幻覺，重案組亦已落簿開File，更表示：「而家要入ICU留院。」（濱崎真緒FB）

濱崎真緒經理人向《香港01》透露，濱崎真緒應邀前往尖沙咀一處「私竇」打碟，期間玩「大話骰」輸掉，喝下懷疑被人「加料」的甜味飲品，其後身體抽搐「郁唔到」，更一度出現幻覺，據悉醫院在其體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。經理人續指，濱崎真緒需在深切治療部留醫，今早回復清醒後透露，涉事飲品杯底殘留明顯粉狀物，非常可疑。

佘達明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫生警告或致壞死器官 劑量少或一兩周康復

佘達明接受《香港01》訪問時表示，「Happy水」等毒品影響神經系統及腦部，令神智興奮，心跳加快、血壓升，「食少少個人好似High，食得多個人會虛脫、可能爆血管，相當危險」，形容心跳可以去到200下，然而「個心唔係跳緊，係震緊，泵唔到血」。

他估計，濱崎真緒喝下的懷疑毒品劑量高，有生命危險，才直送ICU治療。醫生入院第一時間會為服用過量毒品的病人洗胃，最重要看器官有否創傷、腦曾否缺血、腎臟有否因為「無血到」而壞死。若器官受損可能導致長期病；倘短時間恢復正常心跳，預計一兩星期可康復。

HAPPY水。（陳永武攝）

服食「HAPPY水」後遺症

「HAPPY水」通常無色無味，是透明液體狀態的毒品，警方曾在夜場發現。一般含有冰毒、氯胺酮、苯丙胺、MDMA等毒品成分。服用後可以令人有興奮感覺，影響中樞神經，更會上癮，引發頭痛、錯亂、高燒、血壓上升、冒汗、瞳孔放大、食慾喪失等。服用高劑量會精神錯亂，出現幻聽。