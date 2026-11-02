萬聖節香港旺場｜中價酒店入住達九成　蘭桂坊酒吧生意增50%

中環、尖東等地今個萬聖節人山人海，情況比往年誇張。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，今年萬聖節碰巧是周六，同日啟德體育園有演唱會，加上新皇崗口岸開通，令內地旅客來港更方便，所以人流較往年多。



綜合業界所講，酒店業及酒吧業均有受惠。其中崔定邦提到，港九兩岸的中等價格酒店在萬聖節當晚（10月31日）的入住率也有85至90%；香港酒吧業協會主席錢雋永則指，在「香港萬聖月」（10月17日至11月1日）期間，蘭桂坊酒吧每周生意額較往年增長50%。



10月31日萬聖夜，到蘭桂坊慶祝萬聖節的人潮擠滿街道。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸開通，不少人即晚過關。11月1日凌晨，西洋菜南街最高峰時有300人等候小巴616S前往口岸。（資料圖片／李家傑攝）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

萬聖節正日內地客比去年大升1.3倍

崔定邦指，今年萬聖節碰巧是周六，同日啟德體育園又有演唱會，加上新皇崗口岸開通，令內地旅客來港更方便，所以人流較往年多。根據入境處數字，萬聖節正日有約21.9萬內地旅客訪港，比去年的約9.5萬大升1.3倍。

演唱會加乘 啟德帝盛酒店入住率100%

崔定邦補充，只要啟德主場館有演唱會，不論是本地還是國際明星，也至少會額外吸引1至2萬內地旅客。

位於體育園旁的啟德帝盛酒店總經理陳小芳亦分享，10月周末期間，酒店入住率達100%。她表示，只要啟德主場館有演唱會，酒店便會錄100%入住率，因為酒店設有二樓專屬通道直達場館，住客可輕鬆步行往返演唱會，因此深受演唱會觀眾歡迎。

就社會上有聲音質疑新皇崗口岸開通令內地旅客更傾向即日離開香港，令消費機會減少。崔定邦則說，港九兩岸的中等價格酒店在萬聖節當晚的入住率也有85-90%，形容情況理想。

啟德帝盛酒店。（官方圖片）

香港酒吧業協會主席錢雋永。（資料圖片／盧翊銘攝）

萬聖節「由一日變三個禮拜」令酒吧業受惠不少

除了酒店業外，酒吧業亦是今個萬聖節的贏家之一。旅遊發展局今年首度舉辦「香港萬聖月」，於10月17日至11月1日連續三個周末，在五大核心地區（中環、蘭桂坊、尖沙咀東、旺角及啟德體育園）舉行主題街頭派對與電音活動。

香港酒吧業協會主席錢雋永指，萬聖月期間，蘭桂坊酒吧每周生意額均比往年增長50%。他肯定萬聖月的效果，表示萬聖節「由一日變三個禮拜」令酒吧業受惠不少，尤其是很多人參加完萬聖活動後，很自然便會找酒吧「下場」。

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錢雋永又說，有實在地感受到內地旅客大升，據其觀察，蘭桂坊酒吧有一半客人也是內地人，有尖東酒吧更達八成，他坦言當時亦感驚訝，「全部都講國語嘅？」他直言香港現時大部分遊客也是內地人，「冇得唔認命」，所以協會也呼籲酒吧餐牌要中英對照，以便利內地遊客。

今次萬聖月的成功，令他感到只要有人牽頭，「香港夜經濟唔係冇得搞」。展望未來，他說協會打算在聖誕及下年萬聖複製今年做法，與美麗華廣場合作，在尖沙咀諾士佛臺設燈飾，營造節日氣氛以吸引人流。除了著名的諾士佛臺外，來年他亦打算在旺角通菜街、銅鑼灣耀華街等酒吧街作萬聖佈置及舉辦節慶活動，令更多地區的酒吧也能受惠。