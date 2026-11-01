萬聖節｜蘭桂坊一帶嘩鬼通宵狂歡　到處垃圾　醉男倒地手持嘔吐袋

昨日（10月31日）正值萬聖節，一眾嘩鬼湧到熱門狂歡熱點中環蘭桂坊狂歡，現場多人到警方需要實施人流管制，由國際金融中心（IFC）到蘭桂坊，一度等候180分鐘，但都無阻百鬼夜行。



《香港01》今日（11月1日）近清晨6時前往蘭桂坊一帶視察，現場可見，雲咸街到處都是垃圾，包括啤酒紙皮箱、飲過的紙包和樽裝飲品，大部份紙包和樽裝飲品都被人踩扁，行人路上和樓梯亦有多個黑色垃圾袋。另外，工人正在搬走水馬，當場倒水，導致地面濕滑。



此外，一眾嘩鬼仍在蘭桂坊通宵狂歡，蘭桂坊和德己立街地面垃圾不多，一名男子懷疑醉酒而倒在地上，雙目緊閉，雙手持有一個白色膠袋，方便嘔吐，相信旁邊眾人和他並不認識。



▼萬聖節翌日蘭桂坊一帶情況▼



一名男子懷疑醉酒而倒在地上，雙手持有一個白色膠袋，方便嘔吐，相信旁邊眾人和他並不認識。（李家傑攝）

一眾嘩鬼仍在蘭桂坊通宵狂歡。（李家傑攝）

一眾嘩鬼仍在蘭桂坊通宵狂歡。（李家傑攝）

雲咸街到處都是垃圾，包括飲過的紙包和樽裝飲品，大部份都被人踩扁，行人路上亦有多個黑色垃圾袋。（李家傑攝）

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蘭桂坊和德己立街地面垃圾不多。（李家傑攝）

▼萬聖節蘭桂坊圖輯▼



中環蘭桂坊萬聖節正日。（湯致遠攝）