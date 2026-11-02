萬聖節香港旺場｜3日訪港旅客人次約60萬增34%　陳國基：丁財兩旺

剛過去的周末，香港有多項大型活動舉行，政務司司長陳國基於社交平台撰文指，過去的周五至周日，訪港旅客人次約60萬，較去年同期增34%，又引述業界指連場活動帶動酒吧業整體生意額在過去兩個周末按年上升三至五成，認為數字說明盛事帶旺氣氛，也將客流轉化為消費、商機和經濟動力，做到「丁財兩旺」。



政務司司長陳國基。（資料圖片/林彥汛攝）

政務司司長陳國基於社交平台撰文指，過去的周五至周日，訪港旅客人次共約60萬，較去年同期、即2025年10月31日至11月2日，增加34%，其中內地和非內地旅客分別佔約47萬和13萬；而星期六和星期日使用皇崗口岸出入境的香港居民及訪客人次均超過15萬，創下新高。

他又引述業界指連場活動帶動酒吧業整體生意額在過去兩個周末按年上升三至五成；香港美酒佳餚巡禮吸引超過17.1萬人次入場，按年上升超過5%，生意額按年上升約8%，認為這些數字說明，盛事不止帶旺氣氛，也將客流轉化為消費、商機和經濟動力，做到「丁財兩旺」。

2026年10月31日萬聖節晚上中環一帶人山人海。（湯致遠攝）

2026年10月31日萬聖節，中環蘭桂坊一帶愈夜愈多人。（梁偉權攝）

陳國基又提到，本月1日凌晨0時至2時，逾2萬人次使用皇崗口岸出境，創歷史新高，但在各部門嚴陣以待、提前部署和全力應對下，在高峰前開放所有車道、自助通道及櫃枱疏導人流車流；運輸及物流局一直與運輸業界保持緊密溝通，包括增加通宵特快線由中環直達皇崗，令跨境通行大致順暢。他亦感謝內地部門同意延長深圳灣口岸通關時間，便利選擇在活動後返回內地的旅客通行。

他說，港府會與社會各界認真總結今次經驗，持續改善活動安排、交通接駁和跨境協作，以盛事促旅遊、以旅遊帶消費、以消費活經濟，推動香港各行各業蓬勃發展。