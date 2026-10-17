首9個月訪港旅客破4070萬　羅淑佩：有信心達成全年5380萬目標

今年首9個月累計訪港旅客約4070萬人次，按年增加12%。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年餘下時間仍有多場盛事及會展活動，以及大型國際會議，估計年尾會帶來很多旅客，有信心能達到全年預期5380萬人次旅客訪港。她又強調港府目標不只追求人數增長，亦追求旅遊業對經濟的增加值。



新皇崗口岸周一（12日）啟用，羅淑佩認為，多一個口岸選擇是好事，當局會觀察稍後舉行的大型演唱會，了解旅客使用哪個口岸出境。



盛事年尾會帶來很多旅客 有信心可達全年預期

羅淑佩今日（17日）出席電台節目表示，首9個月累計錄得約4070萬人次旅客訪港，按年增幅達雙位數。她指，今年面對的一個挑戰是受燃油價格上升影響，當中短途旅客，如東南亞來港數字下降，但內地及長途旅客數目理想。

香港今年餘下時間仍有多場盛事及會展活動，以及大型國際會議，包括電競賽事BLAST Premier Hong Kong Rivals、香港高爾夫球公開賽和美酒佳餚巡禮等，當中香港網球公開賽，更有巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文及美籍名將威廉絲參賽。羅淑佩估計，這些盛事會帶來很多旅客，有信心能達到全年預期5380萬人次旅客訪港。

「粵艇南下」計劃今日正式首航，五艘內地遊艇中午12時左右陸續駛入位於愉景灣的大嶼山遊艇會。（湯致遠攝）

粵艇南下昨日（16日）首航，羅淑佩表示，遊艇會已向抵港旅客提供消費攻略，旅發局亦宣傳沿海旅遊路線，相信在政府努力下，旅客消費將會錄得增長，強調港府目標不只追求人數增長，亦追求旅遊業對經濟的增加值。

新皇崗口岸開通 羅淑佩：多一個口岸選擇是好事

新皇崗口岸周一（12日）啟用，口岸24小時運作，旅客是否毋須趕著返回內地？羅淑佩表示有多一個口岸選擇是好事。當局會觀察稍後舉行的大型演唱會，了解旅客使用哪個口岸出境。

她又相信，票尾經濟不單帶旺啟德體育園附近的地區，旅發局將會有新的應用程式，旅客可以見到商戶提供的票尾折扣或活動。