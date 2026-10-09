國慶黃金周｜七日錄160萬人次訪港　其中141萬人次為內地客超預期

一連七日的內地十一國慶黃金周假期於周三（7日）結束，由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組周四（8日）表示，黃金周期間整體訪港旅客數目有約160萬人次，當中內地旅客入境超過141萬人次，較政府早前預計整個黃金周訪港內地旅客按年增5%，達129萬人次為高，亦較去年有8日國慶黃金周的內地旅客人次更高。



10月1日內地黃金周首日早上，高鐵西九龍站人頭湧湧。（資料圖片/梁鵬威攝）

10月1日內地黃金周首日早上，高鐵西九龍站人頭湧湧。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃金周期間，內地客訪港人次每日平均有約20.2萬人次，以10月1日為最高峰，有約27.7萬人次，最多內地旅客使用的入境口岸為落馬洲支線，其次為高鐵西九龍站。內地入境旅行團方面，整個黃金周期間共有約1,140團，超過4.1萬人次訪港，當中有六成屬過夜行程，整體秩序良好。黃金周期間酒店入住率普遍達到90%。

黃金周期間，旺角街道人山人海。（資料圖片/湯致遠攝）

另外，政府指國慶煙花匯演吸引超過37.8萬人欣賞，至於在沙田馬場舉行的國慶賽馬日，亦有近3萬人入場，包括超過9,300名旅客；而在維多利亞公園舉行的「丙午年中秋綵燈會」及「國際中秋綵燈匯」，有約73萬人次入場。

陳國基指出，今年國慶黃金周期間舉行的國慶煙花匯演和國慶賽馬日等活動，廣受市民和旅客歡迎。政府和社會各界亦推出多項特別優惠及活動，有效帶旺人流，幫助刺激消費。他引述零售業界指出，多個零售類別消費額均有按年單位至雙位增幅，餐飲業界亦指遊客區生意額有約一成增長。

黃金周期間，接連接旺角東站及鄰近花園街的行人天橋亦成為熱門打卡點，橋上擠得水泄不通。（資料圖片/湯致遠攝）