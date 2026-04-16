醫委會裁定郭家麒永久釘醫生牌　為首宗涉觸犯國安法紀律研訊

曾因觸犯《國安法》被判入獄的前立法會議員、泌尿外科專科醫生郭家麒，今日（16日）被醫委會裁定從醫生註冊中無限期除名。



曾因串謀顛覆國家政權入獄入獄的前立法會議員、泌尿外科專科醫生郭家麒，今日被醫委會裁定從醫生註冊中無限期除名。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

郭家麒自辯書：定罪無關醫療行為

醫務委員會今日就郭家麒的案件進行紀律研訊，為首宗涉及國安法的研訊。控罪指，郭身為註冊執業醫師，被高等法院被判干犯串謀顛覆國家罪，違反2020年頒布的《國安法》第22條第3款，及香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A條和159C條。

郭家麒並無出席聆計，也無派代表出席。他在自辯書中表示，其定罪無關醫療行為，並非有不誠實或暴力行為，且參與程度有限，不應視作嚴重罪行。

醫委會法律顧問引許金山殺害妻女案 指除牌都無關醫療

醫委會法律顧問引述許金山案，稱殺害妻女雖無關醫療，同遭永久除牌；法律顧問又引述獸醫Mark Herbert Benjamin性騷擾案，指出有損專業的行為同屬專業失德。法律顧問並指，高等法院裁定郭是活躍參加者，同需考慮在内。

法律顧問提醒研訊小組，應考慮郭對醫學界聲譽及公眾利益的不利影響。醫委會主席鄧惠瓊最後裁定將郭家麒的名字從醫生名冊中無限期刪除。

郭家麒曾任立法會新界西地區直選議員，他因參與立法會民主派初選，被判違法《國安法》，入獄4年2個月，去年4月刑滿出獄。