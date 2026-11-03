萬聖節市道｜梁熙稱酒店價升一倍也爆　學者指與演唱會產疊加效應

香港首個「萬聖月」帶動旅客訪港，過去的周五至周日，訪港旅客人次約60萬，較去年同期增34%。

香港餐旅業協會主席梁熙今（11月3日）在港台節目《千禧年代》表示，萬聖節一日錄得20萬人次旅客，黃金周則為22萬，兩者數字相約，形容氣氛較去年更熱鬧，酒店業亦受惠於此，房價較平日周末升一倍，部份酒店爆滿。

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮指，萬聖月活動舉辦「相當成功」 ，相關慶祝活動延長至一星期，加上同期啟德有演唱會等，形成疊加效應。



「香港美酒佳餚巡禮2026」一連四日在中環海濱活動空間舉行，10月29日晚上，氣氛相當熱鬧，人流暢旺。（資料圖片/湯致遠攝）

萬聖節10月31日晚上7時半，蘭桂坊人頭湧湧。（資料圖片/林曉儀攝）

政務司司長陳國基周一（2日）表示，過去的周五至周日，訪港旅客人次共約60萬，較去年同期、即2025年10月31日至11月2日增加34%，又引述業界指，連場活動帶動酒吧業整體生意額在過去兩個周末按年上升三至五成，認為是做到「丁財兩旺」。

學者：萬聖月相當成功

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮表示，萬聖月活動舉辦「相當成功」 ，相關慶祝活動延長至一星期，加上同期啟德有演唱會等，形成疊加效應，旅客有很多機會消費。他指，以萬聖節活動而言，是次成功做到丁財兩旺，他以美酒佳餚巡禮舉例指，尊尚名酒區是全場最迫的區域，指香港不乏有消費力的旅客。

至於部份旅客不留港過夜，黃家榮強調，酒店要做到獨特性，他引述酒店職員指，本港很多5星級酒店均爆滿，故是否能提供高質旅客服務是關鍵。有意見指，當局可將其他節慶再作包裝，例如在農曆新年包裝成主題月，他指，每個旅客來源地的假期都有分別，但若將慶祝活動拉長，對旅客而言吸引度會更高，對相關意見表示支持。

香港餐旅業協會主席梁熙。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁熙讚旺角街頭派對讓旅客有更多打卡位

香港餐旅業協會主席梁熙表示，萬聖節錄得20萬人次旅客，黃金周則為22萬，兩者數字相約，形容氣氛較去年更熱鬧。他指，人流旺盛受惠於多個因素，包括同期正舉辦多個活動，例如旺角的街頭派對，旅客有更多打卡位；同時旅發局舉行有獎活動，鼓勵旅客將裝扮分享至社交媒體，刺激氣氛。他續指，酒店業亦受惠於此，房價較平日周末升一倍，較去年同期房價亦升五至六成，部份酒店錄得100%入住率。