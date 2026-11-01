萬聖節｜旺角600人等上車去新皇崗口岸　旅客大讚：比預想中快

上月底（10月24日）深夜，新皇崗口岸出現大塞車，引來外界關注萬聖節（昨日/10月31日）會否再次上演大塞車一幕，政府有見及此，預告出動多招舒緩車流。



《香港01》今日（11月1日）凌晨1時許前往旺角一帶視察，總共大約600人等候登上跨境巴士或小巴前往新皇崗口岸，雖然等車時間至少半小時，但內地旅客沒有怨言，更有人大讚「比預想中快」、「交通很方便」。



▼鴉蘭街排隊等候跨境巴士情況▼



記者先到鴉蘭街「旺角跨境全日通」巴士站，目測現場至少有300人等候上車前往新皇崗口岸，部份人仍然「扮鬼扮馬」，相信慶祝完萬聖節，人龍去到附近砵蘭街和太子道西，現場有警員維持秩序。記者現場所見，一直有跨境巴士「埋站」，乘客可以上車，相信不夠職員收取車資，導致出現人龍，隨後跨境巴士公司加快收費過程，警員向人龍提供二維碼，方便乘客預先付款，人數開始回落。

彭小姐（左）等候大約半小時，即將可以上車，所以她滿意香港交通安排，並認為「比預想中快」，而且「現在交通很方便」。（李家傑攝）

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來自廣東的旅客彭小姐向《香港01》表示，一向「對香港的印象很好」，過往不時來港遊玩，昨日（31日）到港欣賞加拿大巨星The Weeknd的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站演唱會，本身打算演唱會結束後留港慶祝萬聖節，卻「沒趕上」，所以直接乘車返回內地。

同行的梁小姐（右）同樣欣賞The Weeknd演唱會，被警員要求盡快登上跨境巴士。（李家傑攝）

被問到是否滿意交通安排，彭小姐等候大約半小時，即將可以上車，所以她滿意香港交通安排，並認為「比預想中快」，而且「現在交通很方便」，「國內五湖四海過來都非常方便」。同行的梁小姐同樣來港欣賞The Weeknd演唱會，被警員要求盡快登上跨境巴士。

▼西洋菜南街排隊等小巴情況▼



西洋菜南街有路線616S專綫小巴前往新皇崗口岸，有人甚至等到踎地，現場消息稱，由於不夠小巴，所以最高峰時有300人等候上車。（李家傑攝）

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另外，附近西洋菜南街亦有路線616S專綫小巴前往新皇崗口岸，有人甚至等到踎地，現場消息稱，由於不夠小巴，所以最高峰時有300人等候上車。

周小姐等候小巴大約1小時，但她認為「還好」，大讚香港「很多公交」。（李家傑攝）

周小姐表示，昨日（10月31日）下午來港慶祝萬聖節，曾到中環感受節日氣氛，消遣過後，今日（11月1日）凌晨返回圳，雖然等候小巴大約1小時，但她認為「還好」，大讚香港「很多公交」。

▼萬聖節蘭桂坊圖輯▼



中環蘭桂坊萬聖節正日。（湯致遠攝）

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▼上月大塞車及政府應對措施▼



上月底（10月24日）深夜，新皇崗口岸在大批演唱會散場觀眾及參與萬聖節活動的內地旅客「夾擊」下，出現大塞車。昨日（10月31日）萬聖節，加上The Weeknd香港站演唱會，大批旅客訪港，本港多處非常熱鬧，特別是中環蘭桂坊。

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

政府一早預告，採取多項指措施解決塞車問題，包括延長公共運輸專用車道、強化道路標記，以加強交通管理及提升效用，並會落實巴士替代路線，往皇崗口岸經新田公共運輸交匯處的4條專營巴士路線，在車流高峰期間會不經新田迴旋處、由青山公路新田段的路口直接駛入交匯處。深圳灣口岸今明兩日（10月31日至11月1日）的通關時間延長至翌日凌晨2時。

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴出現誇張人龍，直指「目測睇唔到龍尾」。（wchu_23）

跨境人流由半夜開始顯着增加，保安局網頁一度顯示，截至今日（11月1日）凌晨0時30分，訪港旅客經新皇崗口岸離境，需時45分鐘。有內地旅客在小紅書表達不解，「大家都不睡覺嘛？半夜比白天還多人，白天人數寥寥無幾，比酒吧街還熱鬧。」