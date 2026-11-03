VTC下學年增一成學額至1.4萬個　涵文體旅、健康護理等學科

職業訓練局（VTC）今（3日）舉行傳媒午宴，表示2027/28學年將提高一成學額至逾14,000個，包括工程、健康護理、文體旅等受歡迎學科。VTC高級助理執行幹事（教務）郭龍基表示，學校的硬件與設施早在幾年前已著手準備，能跟上發展。至於下學年會否加學費，他指現時暫未有定案。



左起：VTC高級助理執行幹事（教務）郭龍基、VTC工程學科學術總監林子山。（VTC提供圖片）

VTC指，各項課程於周四（5日）起接受報名，學生可透過VTC入學網站的「中六入學申請平台」報名，申請人只需遞交一次申請，便可同時報讀各院校的課程。同學於2027年2月28日前報名，將有機會於三月下旬起獲發「有條件取錄通知」。

VTC表示，將於2027/28學年增加整體學額逾一成，共提供逾14,000個學額，並提供約140個課程。VTC高級助理執行幹事（教務）郭龍基指，增加的學額集中工程、健康護理、文體旅等受歡迎學科。他續指，相關學科本學年收生均較預期理想，強調加學額是因應市場需要。

因應社會對心理健康和社區支援服務的關注提升，VTC也將於新學年推出基礎課程文憑（心理健康及社區教育），為升讀社福、教育及相關專業課程奠定基礎；另外亦會推出盛事娛樂科技高級文憑，結合大型活動製作、無人機技術等元素，培育支援大型活動發展的人才。

VTC表示，將於2027/28學年增加整體學額逾一成，共提供逾14,000個學額，並提供約140個課程。（資料圖片）

VTC工程學科學術總監林子山表示，會將AI融入現有學科，使AI成為如語文一樣的基本工具。現時很多院校都有開辦AI相關課程，VTC的有何不同？他指，大學主要看重高端研究，及編寫底層大模型，VTC側重的是訓練學生如何使透過AI解決職場問題。

學額有增幅，被問及配套是否能跟上，郭龍基指，學校的規劃並非短期發展，並舉例校方的航海航空教學中心將於明年剪綵，指硬件與設施早在幾年前已著手準備。至於教師數目，校方會對照學額作相應招聘。

至於下學年會否加學費，郭龍基指，來年的學費暫時未有定案，強調學費會以嚴謹的機制來釐定，需綜合考量通脹、營運成本及市場狀況。