VTC推「AI＋」策略　所有課程增AI內容　建專才基地對接十五五

人工智能發展日新月異，職業訓練局（VTC）今日（26日）與傳媒聚餐，主席林健鋒致辭時表示，VTC已推出AI策略，以「AI＋專業」培訓模式，從「學AI」到「用AI」全面培育學生AI應用能力，所有課程均已加入AI相關內容，當中高級文憑課程的學生必須修讀的資訊科技單元已包括AI，教授生成式AI原理、AI倫理等專業知識。林健鋒又指，今年是國家「十五五」規劃開局之年，VTC作為香港產業轉型的「專才基地」，會助港融入國家發展大局。



VTC今（26日）舉辦傳媒午宴，主席林健鋒（左二）指，會積極發揮職專獨特優勢培育專才，作為香港產業轉型的「專才基地」。（VTC提供圖片）

在航空航海與低空經濟的教育發展上，林健鋒表示，位於香港專業教育學院（IVE）青衣校園的全新教學培訓基地 — 「VTC航空及航海教育中心」今年內啟用，中心配備先進培訓設施，包括C919飛機飛行模擬器、A320客機飛行模擬器、曾於政府飛行服務隊服役的捷流 41 型定翼機等 。VTC亦會進一步優化與無人機技術相關的培訓課程。即將啟用的「VTC航空及航海教育中心」，將引入低空技術設備，建立相關培訓區。

VTC今（26日）舉辦傳媒午宴指，會積極發揮職專獨特優勢培育專才，作為香港產業轉型的「專才基地」。（VTC提供圖片）

在新能源運輸方面，林健鋒指，正積極發展新能源運輸培訓設施，涵蓋氫能和電動車兩大範疇，支援綠色經濟轉型。政府氫能源跨部門工作小組於2025年12月已原則上同意在IVE（青衣）設立有關氫能的培訓設施，相關設施現正推展當中。VTC亦將會於IVE（屯門）設立電動車維修實務訓練設施，加強培訓人才。

林健鋒表示，為支援專職醫療助理人才需求，配合課程和教學，IVE（葵涌）校園現有設施將整合和升級，目標於2027年設立「專職醫療助理培訓中心」，引入先進教學科技，讓學生在貼近行業需要的實務場景中學習。

至於體育發展，林健鋒指，已與啟德體育園及港協暨奧委會簽署合作備忘錄，推動人才培訓，未來會進一步深化協作，例如將與啟德體育園合作，為學生提供更多實習機會；亦會與港協暨奧委會合作，支持其「退役運動員轉型計劃」，提供持續進修課程，助退役運動員轉型。

VTC發揮職專獨特優勢培育專才 支持北都重要發展

香港正全力對接國家「十五五」規劃。林健鋒指，會積極發揮職專獨特優勢培育專才，作為香港產業轉型的「專才基地」，助力香港融入國家發展大局。他提到，多年來與不同行業建立緊密伙伴關係，會深化「官產學」協作，擴大與政府和工商界合作，建立更貼近市場需求的人才發展體系，同時積極融入區域發展佈局，支持新型工業化、北部都會區等重要發展。