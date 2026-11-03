城巴免費｜殘疾人士及同行照顧者11.8免費乘車優惠　口岸線等除外

每年12月3日是聯合國訂立的國際復康日（IDPD），城巴今日（11月3日）公布為響應國際復康日，周日（11月8日）將為殘疾人士及一名同行照顧者提供免費乘車優惠，但不適用於機場、通宵、口岸、觀光巴士等路線。城巴指，與不同社區夥伴合作，例如與將軍澳匡智翠林晨崗學校構建「巴士圖書館」，以增加學生的學習興趣，並與慈善機構「龍耳」合作，邀請手語翻譯員及聾人導師，為員工舉辦手語工作坊。



城巴公布，11月8日為殘疾人士及一名同行照顧者提供免費乘車優惠。（資料圖片）

登車時向車長出示證件或拍卡 機場／通宵／口岸／觀光巴士除外

城巴公布，凡持有「殘疾人士登記證」或使用註有「殘疾人士身份」個人八達通的乘客，在即將來臨的周日（8日）登車時向車長出示證件或拍卡，即可與一名同行照顧者，免費乘搭城巴旗下近200條路線。（城巴機場快線、通宵路線、口岸巴士及觀光城巴開篷巴士服務、出租、居民及僱員巴士服務除外。）

城巴表示，今年繼續為香港社會服務聯會及香港復康聯會提供媒體贊助，在巴士車身刊登「國際復康日」宣傳廣告，期望提高社會各界對傷健人士出行權益的關注，共同建構關愛共融的交通網絡。

城巴向多間中小學及特殊學校捐贈不同巴士部件。（城巴圖片）

與將軍澳匡智翠林晨崗學校建「巴士圖書館」

城巴又指，除了提供實質的乘車優惠外，一直致力與不同社區夥伴合作，全方位支持傷健人士融入社會，向多間中小學及特殊學校捐贈不同巴士部件，讓學校將這些部件裝設於校園內，以增加學生的學習興趣。

城巴並指，與將軍澳匡智翠林晨崗學校合作構建「巴士圖書館」，以城巴車廂為設計藍本，安裝真實的巴士軚盤、儀錶板及乘客座椅，希望透過這個獨一無二的「巴士閱讀區」，鼓勵有特殊需要的學生建立良好的閱讀習慣，並增加他們社交互動的機會。

城巴與將軍澳匡智翠林晨崗學校合作，建構別具一格的「巴士圖書館」。

城巴向員工舉辦手語工作坊以提升服務

城巴續指，持續在企業內部推廣傷健共融的文化，將與慈善機構「龍耳」合作，邀請其手語翻譯員及聾人導師，為城巴員工舉辦手語工作坊，以提升內部員工對聽障人士日常需求的認識，從而提供更貼心、無障礙的服務。