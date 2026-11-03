淘多多賣內地飲品　營養標籤違反規例　食環：當場檢控並要求下架

有網民早前在社交平台撰文指，連鎖特賣場「淘多多」直接出售一款內地飲品，沒有本港進口商標示和香港法例要求的營養標籤。食環署食安中心今日（3日）回覆《香港01》表示，昨日（2日）先後兩次到有關店舖巡查，期間發現數個預先包裝食物上標籤違反《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，已當場向零售商提出檢控，並要求即時將有關產品下架及更換相關食物標籤。另外，查詢所涉相關飲品是經由一間已登記的食物進口商進口。《香港01》也正就事件向淘多多查詢。



有網民指連鎖特賣場「淘多多」直接出售一款內地飲品，沒有本港進口商標示和香港法例要求的營養標籤。（資料圖片，非涉事門市／盧翊銘攝）

涉事飲品是美國運動飲料「Gatorade 佳得樂」內地版，樽身文字是簡體字，沒有本港進口商標示和香港法例要求的營養標籤。（Threads @rabbit.3484420）

涉事飲品是美國運動飲料「Gatorade 佳得樂」內地版，樽身文字是簡體字，沒有本港進口商標示和香港法例要求的營養標籤。（Threads @rabbit.3484420）

據網民早前在社交平台的撰文及上載的照片，連鎖特賣場「淘多多」直接出售美國運動飲料「Gatorade 佳得樂」，該飲品屬內地版，樽身文字是簡體字，沒有本港進口商標示和香港法例要求的營養標籤，網民質疑做法違規。

《香港01》早前就此查詢食環署，今日獲署方回覆指，昨日先後兩次到有關店舖巡查，期間發現數個預先包裝食物，包括涉事運動飲品上標籤違反《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》的規定，包括食物標籤未有標明所含添加劑作用類別、沒有適當標示保質期、不適當語言；以及營養標籤沒有標示反式脂肪等，已當場向零售商提出檢控，並要求即時將有關產品下架及更換相關食物標籤。

署方又說，相關飲品是經由一間已登記的食物進口商進口。