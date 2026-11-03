香港故宮「清宮四時」展明起開放　187件文物現清代宮廷四季生活

香港故宮文化博物館「清宮四時——宮廷生活與文化」展覽將於明（4日）於展廳2對公眾開放，展出日期至2028年11月3日，匯集187件來自故宮博物院的珍貴文物，帶領觀眾了解清代宮廷的生活點滴。香港故宮文化博物館文創團隊以貓咪為主題打造了全新文創產品，館方希望藉此吸引更多人入場參觀展覽，並透過產品了解背後的清朝歷史故事。



香港故宮文化博物館「清宮四時——宮廷生活與文化」展覽今日（3日）舉行傳媒預覽，並將於明日（4日）於展廳2對公眾開放，展出日期至2028年11月3日。今次展覽匯集187件來自故宮博物院的珍貴文物，帶領觀眾了解清代宮廷的生活點滴，觀眾能看到呼應不同季節的不同文物，展覽會每三個月會輪換部分展品。

「清宮四時」展覽展廳分為春夏秋冬四部分，序章「順天應時」會展出清代的天文儀器，包括展期半年的清廷渾天儀。

「清宮四時」展覽展廳序章「順天應時」會展出清代的天文儀器，包括展期半年的清廷渾天儀。（鄧倩螢攝）

「清宮四時」展覽展廳序章「順天應時」會展出清代的天文儀器，包括展期半年的清廷渾天儀。（鄧倩螢攝）

《胤禛耕織圖》見雍正化身農夫 另有花朝節拜祭用花卉紋瓶

「春——耕織」的展廳將展出本來收藏於故宮博物院《胤禛耕織圖》，當中冊頁將輪流展出，每次六開，畫中雍正帝與其夫人化身農田的農夫與蠶婦，同場又會展出在花朝節用來拜祭的粉彩折枝十二月花卉紋瓶，而明年第一季也將展出《雍正帝祭先農壇圖》。

「清宮四時」展覽展廳分為春夏秋冬四部分，首個展廳主題為「春——耕織」。（鄧倩螢攝）

「清宮四時」展覽展廳分為春夏秋冬四部分，首個展廳主題為「春——耕織」。（鄧倩螢攝）

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避暑山莊轉鴨荷花缸鐘 運轉時有童子與仙猿獻桃

「夏——避暑」則會以清朝的避暑山莊為主題，例如會展出六世班禪羅桑貝丹益西前往避暑山莊為乾隆帝所呈的賀禮右旋白螺，以及清宮造辦處工匠所製的轉鴨荷花缸鐘，運轉時會出現童子與仙猿向西王母跪拜獻桃的場景。

而「夏——避暑」展廳則會以清朝的避暑山莊為主題，例如清宮造辦處工匠所製的轉鴨荷花缸鐘，運轉時會出現童子與仙猿向西王母跪拜獻桃的場景。（鄧倩螢攝）

而「夏——避暑」展廳則會以清朝的避暑山莊為主題，例如清宮造辦處工匠所製的轉鴨荷花缸鐘，運轉時會出現童子與仙猿向西王母跪拜獻桃的場景。（鄧倩螢攝）

秋獵作主題 展出康熙獵鹿製成鹿角椅

「秋——狩獵」以清帝外出狩獵為主題，展出由康熙帝所獵之鹿製成的鹿角椅，又會有護衛皇帝狩獵的虎槍營專用、長約2.5米的阿虎槍。

「秋——狩獵」以清帝外出狩獵為主題。（鄧倩螢攝）

「秋——狩獵」以清帝外出狩獵為主題，包括展出由康熙帝所獵之鹿製成的鹿角椅。（鄧倩螢攝）

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冬季以新年賀歲為題 歲朝圖座屏展現清宮過年舞燈、放爆竹

「冬——賀歲」會以新年作主題，展區陳列了高3米、長3.6米的歲朝圖座屏，屏上展現了清宮過年期間舞燈、放爆竹等過年活動，另外又展示了用於節慶時賞賜臣子和宮女、裝有小元寶的荷包等等。

「冬——賀歲」則會以新年作主題。（鄧倩螢攝）

「冬——賀歲」會以新年作主題，包括展示了用於節慶時賞賜臣子和宮女、裝有小元寶的荷包等等。（鄧倩螢攝）

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展廳內設有多個多媒體及互動裝置項目，如冬季展區設有 「御筆迎春」互動書法站，觀眾可參考皇帝的御筆「福」字、春條和春聯，在互動屏幕上體驗皇帝以書法迎春的活動。

冬季展區設有 「御筆迎春」互動書法站，觀眾可參考皇帝的御筆「福」字、春條和春聯，在互動屏幕上體驗皇帝以書法迎春的活動。（鄧倩螢攝）

冬季展區設有 「御筆迎春」互動書法站，觀眾可參考皇帝的御筆「福」字、春條和春聯，在互動屏幕上體驗皇帝以書法迎春的活動。（鄧倩螢攝）

適逢展覽開幕，香港故宮文化博物館文創團隊以「宮廷御貓：四時珍寶錄」為主題打造了全新文創產品，角色包括「天子貓咪」、「妃子貓咪」、「將軍貓咪」及「黑貓探險家」，在部分產品中，宮廷御貓會重現《雍正帝祭先農壇圖》中皇帝祈願五穀豐登的經典場景，或打扮成《胤禛耕織圖》中默默耕耘的蠶婦，團體期望借此以全新角度詮釋傳統典故。

故宮文化博物館副館長（博物館營運）袁貺霖指，因應去年埃及展有關貓咪的文創產品反應熱烈，故今次亦推出有關貓咪的文創產品，希望能吸引更多人入場參觀展覽，並透過產品了解背後的故事，例如清朝的宮廷生活以及歷史。

香港故宮文化博物館文創團隊以「宮廷御貓：四時珍寶錄」為主題打造了全新文創產品。（鄧倩螢攝）

香港故宮文化博物館文創團隊以「宮廷御貓：四時珍寶錄」為主題打造了全新文創產品。（鄧倩螢攝）

故宮文化博物館副館長（博物館營運）袁貺霖希望貓咪的文創產品能吸引更多人入場參觀展覽，並了解背後的歷史故事。（鄧倩螢攝）

展覽將於明（4日）起正式在博物館展廳2舉行，觀眾可憑標準門票或特別展覽門票直接入場，訪客可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「西九文化票務」微信小程序，以及博物館的票務夥伴平台購買或預訂門票。