故宮文化博物館埃及展首周末逼爆　觀眾等逾1小時入場鼓譟求退票

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」本周四（20日）起向公眾開放。展覽踏入首個周末（22日），有讀者報料稱現場人數眾多，即使持有門票也無法進場，同時每個展館外都「打晒蛇餅」，排隊最少需時一小時以上。另有網民同時在社交平台表達不滿，稱有逾30人在排隊等待退款，惟等待逾20分鐘也無人處理。



西九文化區今日近5時公布，由於反應熱烈，展覽的即日門票現已售罄，因現場參觀人流眾多，成功購票的觀眾或需要在入口外排隊等待進場，並呼籲觀眾請聽從現場工作人員的指示，不便之處，敬請原諒。



「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」11月20日在香港故宮文化博物館揭幕。（資料圖片／陳映蓉攝）

古埃及展匯集250件來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現。（資料圖片／陳映蓉攝）

香港故宮文化博物館的特別展覽 「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」 本周四（20日）在9號展廳揭幕，將開放參觀至至明年8月31日，號稱香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。

現場觀眾︰每個展館「打晒蛇餅」排最少一個鐘

今日（22日）是古埃及展開放的首個周末，有《香港01》讀者報料稱，由於現場人數眾多，博物館的安排非常混亂，即使持有門票也無法進場，同時每個展館外都「打晒蛇餅」，排隊最少需時一小時以上，即觀眾若計劃參觀所有展館，需合共耗費數個小時。

每個展館外都「打晒蛇餅」，排隊最少需時一小時以上。（香港01讀者影片截圖）

現場不少觀眾要求退款，博物館安排女職員到場了解。（香港01讀者影片截圖）

女職員現場協助疏導 如不欲退款 可轉門票供3個月內再進場

根據讀者提供的影片顯示，博物館安排女職員到場協助疏導排隊人龍，如排隊人士選擇退款則指示到另一處排隊，如排隊人士選擇放棄今天入場，又不欲退款，可以免費轉為具較彈性的門票，以供3個月內再次進場。

網民︰排隊情況混亂 逾30人等退款無人處理

網上社交平台也有帖文同樣表達不滿，該網民稱現場排隊情況混亂，部份人更不守規矩插隊，有逾30人在排隊等待退款，惟等待逾20分鐘也無人處理。

有網民稱，逾30人在排隊等待退款，惟等待逾20分鐘也無人處理。（Threads圖片）

博物館外設有公告表示「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的即日門票現已售罄。（吳美松攝）

西九文化區︰即日門票現已售罄 觀眾或需入口外排隊進場

西九文化區今日近5時公布，由於反應熱烈，「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的即日門票現已售罄，因現場參觀人流眾多，成功購票的觀眾或需要在入口外排隊等待進場，請聽從現場工作人員的指示，不便之處，敬請原諒。

現場展出的圖坦卡門的雕像高達2.8米。（資料圖片／陳映蓉攝）

展覽匯集7間埃及博物館共250件瑰寶

翻查資料，該古埃及展覽為期9個半月，匯集250件來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，展覽分4大主題，展出珍品包括逾60尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具動物木乃伊、七套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。