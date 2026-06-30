7.1好去處一覽　故宮文化博物館、濕地公園、康文署設施免費開放

明日（7月1日）就是七一香港回歸29周年紀念日，不少機構會提供優惠或免費開放設施。其中海洋公園推出「一票雙遊」優惠，香港居民可於2026年6月30日至8月1日期間，選擇兩天入園；M+博物館、香港故宮文化博物館免費開放；康文署亦開放轄下多個設施和博物館。《香港01》整理多個七一好去處，方便規劃假期行程。



M+博物館及故宮文化博物館將於7月1日免費開放。（資料圖片）

M+博物館及故宮文化博物館將於7月1日免費開放。（資料圖片/鄭子峰攝）

1.M+博物館及故宮文化博物館

M+博物館及故宮文化博物館將於7月1日免費開放。需留意的是，故宮文化博物館須提前網上預約參觀，M+博物館則不用預約，指定特別展覽除外。

康文署將免費開放轄下所有博物館，圖為香港太空館（網上圖片）

2.康文署博物館

康文署將免費開放轄下所有博物館，包括香港科學館、香港太空館、香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心。

康文署將會開放轄下康樂設施。（康文署圖片）

3.康文署康樂設施

除博物館外，康文署亦會開放轄下康樂設施，包括羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室等等；室外設施則包括網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場等。

香港濕地公園7月1日免費開放，當日訪客可以直接經訪客中心進入公園，無需預約或購票。（資料圖片/洪芷菁攝）

4.香港濕地公園

香港濕地公園7月1日免費開放，當日訪客可以直接經訪客中心進入公園，無需預約或購票。

海洋公園推出「一票雙遊」優惠，香港居民可於2026年6月30日至8月1日期間，選擇兩天入園。（資料圖片/潘耀昇攝）

5.海洋公園

海洋公園推出「一票雙遊」優惠，香港居民可於2026年6月30日至8月1日期間，選擇兩天入園。