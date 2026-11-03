4天即撲殺？漁護署澄清一般觀察50天　首評不宜領養盡可能再評估

自元朗狗咬人事件後，社會對於人與動物共融的討論度大增，坊間有指漁護署捕獲及接收流浪狗後四天會進行「便利性撲殺（人道處理）」。漁護署高級獸醫（動物管理）鄔啟亨澄清此説法，並指從9月中至10月中捕獲的10隻狗，正留於動物管理中心接受觀察，如無人認領，會按機制進行健康和性情評估，適合的話會送往動物機構接受待領養。



他又補充，一般動物在被接收後會有約50多天的觀察期，期間會進行健康和性情評估，以決定該動物是否適合領養，所需時間長短會根據不同個案作調整。他指，即使動物首次評估不合格，也不會立刻人道處理，署方會盡可能多提供幾次評估機會。



漁護署高級獸醫（動物管理）鄔啟亨指，根據《狂犬病條例》，四天扣留只是法定時間，一般不會在接收了動物四日之後便立刻將動物人處理。（夏家朗攝）

一般動物有約50多天觀察期評估 首次評估不合格不會立即人道處理

自漁護署在元朗狗咬人事件後，於元朗一帶捕獲流浪狗，坊間存在「4天便利性撲殺」的説法，認為動物被接收後4天便會被人道處理。漁護署高級獸醫（動物管理）鄔啟亨澄清指，根據《狂犬病條例》，四天扣留只是法定時間，署方一般不會在接收動物四日之後便立刻將動物人處理，而是會提供照顧、治療，提升動物被重新領養的機會。

他補充說，一般動物會有約50多天的觀察期，並在期間進行評估，時間長短根據不同個案作調整。職員為動物作評估時，若首次不合格，不會立刻人道處理，而是會先讓動物適應在中心的生活，並提供多幾次評估機會。不過，若動物持續出現凶惡及明顯的攻擊性行為，且無法改善，甚至有機會傷害中心職員，則無何奈何的情況下要選擇人道處理。

一般動物會有約50多天的觀察期，並在期間進行評估，時間長短根據不同個案作調整。（夏家朗攝）

元朗壆圍咬狗事件 10隻狗正接受觀察 無人認領會送至待領養

就早前元朗壆圍南路狗咬人事件，鄔啟亨指，部門從9月中至10月中共捕捉10隻狗隻，目前狗隻在動物管理中心裏面暫住和接受觀察。其中有4隻狗是有晶片的，漁護署會表示會作出相應的跟進，如有證據足夠，會提出檢控。他又說，若動物最終無人認領，署方會按既定的機制，就其健康和性情進行評估，適合會送往動物機構接受待領養。

坊間動保團體常討論TNR計劃（即「捕捉、絕育、安置」計劃），讓更多流浪動物接受絕育後，再把牠們放置回安全、合適的生活環境。不過，據漁護署網頁資料，目前署方沒有計劃實施「捕捉、絕育、放回」計劃，鄔啟亨表示，署方接收動物目的是暫時飼養，希望達至適切的動物管理。他認為動物長時間留在動物管理中心，對動物的福利也未必是最好的選擇。

鄔啟亨指，部門從9月中至10月中共捕捉了10隻狗隻，目前狗隻在動物管理中心裏面暫住和接受觀察。（夏家朗攝）

阿棍屋過去一年46成功出領養 望政府提供更多土地資源

漁護署過往接收不同種類的動物，過去三年分別將266隻（2025年）、328隻（2024）及319隻（2023）狗隻轉交至夥伴動物福利機構。阿棍屋活動策劃陳詠信表示，機構過去一年從署方的中心接收27隻狗。在領養方面，從去年11月至今年10月，阿棍屋共有46隻狗隻被領養，包括3隻大狗、9隻中型犬及31隻小型犬。

阿棍屋活動策劃陳詠信表示，從去年11月至今年10月，共送出46隻狗隻領養，包括3隻大狗、9隻中型犬及31隻小型犬。(夏家朗攝）

陳詠信提到，現時機構對於大型狗隻的收容空間已經爆滿，只剩下少量小型狗的空間。他相信大部分的動物福利機構地方都「Full曬」，尤其是大狗，因大狗每一隻都需要獨立的犬舍，不能與其他狗狗共住，認為政府需撥出更多資源，為動物福利機構加設更多領養設施。

目前地政總署以每年1元的象徵式租金，將元朗八鄉錦的1.2萬平方呎的土地批租予阿棍屋使用。陳詠信認為在寸金尺土的香港，政府若將更多鄉郊的土地撥出，便能夠在不影響民居的情況下，讓機構繼續接收更多動物，對動物福利界來説是很大的幫助。