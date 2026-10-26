元朗倉狗咬人｜倉主指有人擅解繩肇禍　承諾日後「連放都唔放」

元朗再次發生狗咬傷人事件。今早（26日）一名26歲貨倉男工路經錦壆路，遭附近3隻貨倉飼養的倉狗追趕，並被其中一隻6歲名為「肥妹」的雌性唐狗咬傷小腿。貨倉負責人受訪時坦承，「肥妹」或非首次咬人，但平日有將狗隻綁好，通常待日間有工人在場才會解繩讓其活動。他估計昨晚有人返回貨倉洗車時，擅自放狗外出走動，離開時卻未有重新鎖好，導致今晨在無人看管下肇禍。倉主無奈嘆道，過往長期拴狗曾遭動保團體譴責，豈料解繩放養又出事，他承諾向漁護署贖回「肥妹」後，定必加強看管，「連放都唔放」。



警員在場調查。（黃學潤攝）

貨倉負責人賀先生表示，貨倉內共收養了6隻狗，涉事唐狗「肥妹」在貨倉出生並飼養多年。他坦承「肥妹」或非第一次咬到人，不過他解釋平時會將狗隻綁好，通常待日間有工人在場才會解繩，讓狗隻活動。他估計昨晚有人返回貨倉洗車時，擅自放狗外出覓食及走動，離開時卻沒有重新綁好，導致今晨在無人在場看管的情況下發生意外。

他表示：「基本上我哋日頭有人返咗嚟先會放佢出嚟，因爲通常無人佢警覺性高啲，就會有少少咁嘅麻煩發生。」他補充，平日即使放行，「肥妹」亦只會在貨倉路邊徘徊，不會走遠。

賀先生估計今次是「吠嘅時候刹掣唔住，可能係『揩』到（事主）」。他無奈表示，過往曾有動物保護組織譴責他長期將狗拴鎖，如今放養卻咬傷人，同樣招致責難。他表明稍後一定會向漁護署「贖回」肥妹，並承諾日後定必嚴加看管，將牠「鎖緊啲，連放都唔放」，避免再發生同類事件。

物流倉倉主賀先生（右）帶領漁護署人員為倉狗檢查晶片，人員向他派發預防狂犬病的單張。（資料圖片）

傷者被「肥妹」咬傷左邊小腿。從圖片所見，事主左邊小腿前方，留有一個微小的血孔，幸好傷勢並不嚴重。