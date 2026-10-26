元朗倉狗咬人｜漁護署：涉事唐狗植有晶片遭扣查　或向畜養人提控

元朗再次發生狗咬傷人事件。今早（26日）一名26歲貨倉男工路經錦壆路，遭附近3隻貨倉飼養的倉狗追趕，並被其中一隻6歲名為「肥妹」的雌性唐狗咬傷小腿。漁農自然護理署晚上表示，今早接獲警方轉介一宗懷疑狗隻咬人個案，隨即派員於元朗錦壆路一個貨倉，帶走懷疑涉事狗隻，送往動物管理中心扣留及觀察。涉案狗隻為唐狗，已植入晶片、並持有有效的狗隻牌照。漁護署正跟進調查，如有足夠證據證明有人違反法例，將會提出檢控。



警員在場調查。（黃學潤攝）

漁護署發言人提醒，法例對畜養人在公眾地方妥善管控狗隻有明確要求；若狗隻咬人，其畜養人也須負責。畜養人不限於擁有、管有或看管該動物的人，亦包括收留該動物的人，或通常用作畜養該動物、或准許該動物逗留的土地或房產的佔用人：「上述人士必須清楚自己的法律責任。」

根據《狂犬病條例》（第421章）第23條，狗隻在公眾地方時必須以狗帶牽引或以其他有效方式予以控制，違例者最高可被判處罰款1萬元；若因此而導致狗隻咬人，畜養人另可被判處罰款，最高1萬元。此外，《危險狗隻規例》（第167D章）第9條明確規定，大型狗隻（體重達20公斤或以上）在公眾地方時必須被人以一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引，違例者可被判處罰款2.5萬元及監禁3個月。

漁護署稱自8月起，已在全港多個地點就妥善控制狗隻進行特別巡查及執法行動。新一輪的特別行動在10月8日展開，4個月內會優先到曾有狗隻襲擊途人、和有流浪狗聚集的高風險地點，加強捕捉無人看管狗隻。上述各項行動至今合共捕獲10隻無人看管狗隻，漁護署會根據所得證據追究畜養人的責任和提出檢控。

涉事物流倉倉主賀先生（右）月前帶領漁護署人員為倉狗檢查晶片，人員向他派發預防狂犬病的單張。（資料圖片）

貨倉負責人受訪時坦承，「肥妹」或非首次咬人，但平日有將狗隻綁好，通常待日間有工人在場才會解繩讓其活動。他估計昨晚有人返回貨倉洗車時，擅自放狗外出走動，離開時卻未有重新鎖好，導致今晨在無人看管下肇禍。倉主無奈嘆道，過往長期拴狗曾遭動保團體譴責，豈料解繩放養又出事，他承諾向漁護署贖回「肥妹」後，定必加強看管，「連放都唔放」。

另一方面，被咬傷者的左邊小腿前方，留有一個微小血孔。