周慧賢被殺案　周發現懷孕與被告感情生變　友人指周自掏4萬墮胎

瑜伽導師周慧賢（Aqua Chow）在尖沙嘴麗思卡爾頓酒店房內身中42刀死亡，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺的案件（HCCC148/2024），今午（3日）在高等法院續審，控方下午傳召周的朋友黃燕玲(Elaine)作供。



黃燕玲供稱，周曾向她介紹被告，她印象中被告斯文，會穿名牌及駕駛「波子」(保時捷)，故認為被告富有。黃又透露周在2022年2月發現懷孕，並有往墮胎，周當時與被告感情出問題，周又拒絕被告接她出院，4萬元墮胎費亦由周支付，但黃稱曾聞被告曾稱會付款。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪，指他於2022年6月29至30日，在香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢(23歲)。

黃燕玲(中)稱周慧賢2022年2月懷孕時，與被告勞浚銘感情出問題，周最後自付4萬元墮胎。(陳蓉攝)

多名證人口供均指女死者周慧賢為人活潑、正直和善良。(網上圖片)

印象中被告斯文穿名牌及駕名車

周的朋友黃燕玲Elaine作供指，她在2018年的柴犬狗主聚會中與周認識。她形容，周的性格開朗。周在2021年曾向她介紹被告，在她的印象中，被告斯文和文靜，經常穿著名牌及駕駛保時捷（俗稱波子）等名車，較為富有。

周發現懷孕時與被告感情出現問題

黃透露周在2022年2月發現懷孕，其後接受墮胎手術，周和被告的感情亦出現問題，周拒絕被告接她出院，因此Elaine與其他朋友到醫院接周。她表示，當時的手術費亦由周支付。

一眾朋友曾一同到周家晚膳及幫忙執行李

黃又稱，周原訂在2022年6月30日凌晨往美國進修，她和數位友人在28日晚到周家晚膳及幫忙收拾行李，至29日凌晨12時左右離開。周與一名叫「阿Mi」的朋友一同離開，周表示要去見她的新男友黃欣奕。至29日晚上，她曾再聯絡周，但未獲回覆。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(資料圖片)

被告曾表示會支付費用

黃燕玲在辯方盤問下指，周在沙田仁安醫院做墮胎手術，費用4萬元，由周自費支付，黃燕玲指被告曾表示會付款。她同意當日有與被告一同到佐敦替周買海參等補品，她不清楚被告是否因此花光手術費，但指當天是先付手術費後才買補品。