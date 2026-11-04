港交所前副總裁湯寶衡涉不當查閱機密資料　與母遭廉署起訴今提訊

廉政公署今日（11月4日）落案起訴香港交易及結算所有限公司（港交所）前副總裁湯寶衡及其母親梁耀珍各一項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。當中，廉署控告湯寶衡涉嫌不誠實地取用港交所內部資訊系統。案件今午在東區裁判法院提訊。



廉政公署11月4日落案起訴港交所前副總裁湯寶衡及其母親梁耀珍。（資料圖片）

兩人涉非法取用港交所內部資訊系統 目的使他們或他人不誠實地獲益

廉署指，39歲的湯寶衡及其68歲母親梁耀珍，同被控一項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。

控罪指兩名被告涉嫌於2018年2月至2023年4月期間，非法取用港交所的內部資訊系統，目的在於使二人或他人不誠實地獲益。

湯多次查閱與職務無關上市公司機密資料 母在相關股票交易賺逾50萬

廉署稱早前接獲證監會轉介的貪污投訴而展開調查，調查揭發湯寶衡於案發期間，涉嫌在港交所的內部資訊系統，多次查閱與其職務無關的上市公司機密資料。其母親梁耀珍的投資帳戶則在較後時間進行相關上市公司的股票交易，獲利逾50萬元。

廉署：不排除會有進一步檢控

廉署指相關貪污調查仍在進行，不排除會有進一步檢控。廉署與證監會調查本案期間緊密合作，並獲港交所全力協助。