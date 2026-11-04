港交所前副總裁涉不當查閱機密資料　與母遭起訴　案明年2月再訊

港交所前副總裁湯寶衡涉不誠實取用港交所內部資訊系統，查閱與職務無關的上市公司機密資料，其母亦涉及有關公司的股票交易。二人同被廉署起訴一項「目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦」罪。案件（ESCC2590/2026）今（4日）在東區裁判法院提堂。裁判官朱文瀚應控方申請，把案件押後至明年2月17日再訊。兩名被告准分別以15萬元及5萬元保釋，其他保釋條件包括不得離港及接觸控方證人等。



兩名被告：湯寶衡（男，39歲，商人）及梁耀珍（女，68歲，無業）同被控一項「目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦」。控罪指，他們在2018年2月23日至2023年4月18日期間，在香港取用香港交易及結算所有限公司的電腦，而目的在於使該湯寶衡。及或該梁耀珍或他人不誠實地獲益。