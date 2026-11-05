觀塘區辦中華傳統文化盛典　展演華服及傳統技藝體現中華文化

觀塘區早前舉辦中華傳統文化盛典，透過華服展演、傳統藝術表演、文化分享及互動遊園會，讓市民認識中華文化的歷史底蘊。



活動由觀塘民政事務處及觀塘區議會合辦，並獲香江會－滙天下、香港史學會、香港長衫協會及香港理工大學時裝及紡織學院支持。場內設有中式長衫文化展覽，介紹長衫的歷史發展及技藝保育，並以大型牡丹裝置、中式拱門及古風庭園造景布置會場，讓市民拍照留念。



「華服映盛世．國粹傳萬家」中華傳統文化盛典早前於觀塘油塘大本型舉行，透過多元活動推廣中華傳統文化。(梁鵬威攝)

英歌舞及《唐宮夜宴》展現傳統藝術

活動於10月31日舉行開幕禮，其後呈獻多項文化表演，包括舞蹈《錦繡》、「時代華服盛裝秀」、《英歌舞》及《唐宮夜宴》等，透過不同朝代的服飾展示、禮儀演繹及傳統舞蹈，呈現中華服飾文化及藝術特色。

民政及青年事務局副局長梁宏正在開幕禮致辭。(梁鵬威攝)

11月1日則有學校及社區團體帶來一系列演出，涵蓋歌舞、戲曲、音樂、鼓樂、雜耍及時裝藝術，包括《穗麥香 豐收樂》、《鼓舞苗山》、《梨園戲寶》及《童心跳躍》等，另有中國鼓《一馬當先》、古箏演奏《幸福渠水到俺村》，以及融合傳統與創意的《創意長衫藝術形象設計時裝秀》，展現不同藝術形式的文化特色。

活動設有茶藝文化分享，由茶藝師介紹中國茶文化及傳統茶禮，並即場示範工夫茶沖泡技藝，讓市民近距離認識中國茶文化的歷史傳承與禮儀之美。(梁鵬威攝)

刺繡大師及長衫專家分享傳統工藝

活動亦安排四場文化分享，由茶藝師介紹中國茶文化及示範工夫茶沖泡技藝；刺繡工藝大師黃國興分享逾半世紀的卜繡經驗及傳統婚嫁文化，香港長衫協會教育理事、香港理工大學時裝及紡織學院助理教授吳國禧則介紹中式長衫製作技藝與保育。另外，「新裝如初」創辦人林春菊分享如何把中華傳統美學融入當代設計，讓市民從不同角度認識傳統工藝的傳承與創新。

活動設有多個互動體驗攤位，包括傳統剪紙、臉譜彩繪及糖畫製作，讓市民親身感受傳統工藝。(梁鵬威攝)

剪紙、糖畫及華服體驗親身感受國粹

除舞台節目外，活動期間亦設有多個互動攤位，包括茶道體驗、傳統剪紙、臉譜彩繪、刺繡工藝及糖畫製作，並設華服體驗專區，讓市民穿上不同朝代的服飾，認識傳統服裝美學。

「華服映盛世．國粹傳萬家」中華傳統文化盛典早前於觀塘油塘大本型舉行，透過多元活動推廣中華傳統文化。(梁鵬威攝)

「華服映盛世．國粹傳萬家」中華傳統文化盛典早前於觀塘油塘大本型舉行，透過多元活動推廣中華傳統文化。(梁鵬威攝)

「華服映盛世．國粹傳萬家」中華傳統文化盛典早前於觀塘油塘大本型舉行，透過多元活動推廣中華傳統文化。(梁鵬威攝)

11月2日的壓軸環節則由學校及地區團體參與，帶來中國鼓、歌舞、朗誦、中國舞及華服展演等節目，透過不同藝術形式展現社區推廣中華文化的成果。